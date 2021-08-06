Любительница моды и владелица магазинчика винтажной одежды Дарья Грузинская рассказала «СК» о пользе секонд-хенда и о том, как конструировать женственные образы из удобных мужских костюмов.

Как появилась «Винтажка»

Когда произошло знакомство с секонд-хендом Дарья уже и не помнит: «Мне кажется, в детстве. Моя бабуля их всегда любила».

Немалую роль в привязанности к этим магазинам сыграл Санкт-Петербург, где модница прожила пять лет. Последняя капля — изучение принципов работы индустрии моды и осознание того, как сильно она влияет на экологию.

Сама идея перепродавать одежду возникла во время локдауна. «Появилось время перебрать шкафы, рассказывает Дарья. — Нашла кучу крутых вещей, которые почему-то не ношу, многие привезла из заграницы. Думаю, почему бы не выложить, вдруг кому-то понравилось».

И понравилось: девушка продала излишки своего гардероба и поняла, что не все еще знают, что в секонд-хендах можно находить крутые вещи, и решила это показать.

Мужской костюм. Мода. Анна Зайкова.

Почему люди полюбили секонды

На популярность секонд-­хендов, по мнению Дарьи, повлияли тенденция к большей экологической осознанности и желание быть «не как все».

«Мы настолько, простите, зажрались, что масмаркет, пусть даже дорогой и дающий огромное количество образов, кажется нам риском. Риск, что встретишь человека, который будет одет точно так же, — объясняет Дарья. — Это, конечно, не касается базы. Базовые вещи, вроде белой футболки и голубых джинсов, я и сама покупаю в обычных магазинах».

О том, почему до «секонд-бума» многие морщились, проходя мимо магазинов со «вторичкой», девушка думает следующее: «Дело в железном занавесе. Когда идет речь о блошиных европейских рынках, представляем себе винтажные Chanel, Versace. А что оставили нам 50-е? И вспомните, как секонд-хенды появлялись в 90-е: подвалы, кучи шмотья, сырость-плесень. Люди не по своему желанию шли в них, а из необходимости. Это настроение, думаю, все еще остается в головах».

Поиск «жемчужин» как работа

Дарья может провести в поисках отличных вещей 5−7 часов — практически рабочий день.

«Не люблю слово „работа“, все равно я делаю это для души, — говорит девушка. — Это азартный поиск сокровищ. Ты входишь в раж, не замечаешь, как летит время, когда как в офисе думаешь: „Боже, когда все кончится“. И все же, это можно назвать способом зарабатывать».

О клиентах

Можно с уверенностью сказать, что барнаульцы не входят в основной процент покупателей «Винтажки». География широкая — от Крыма до Камчатки. Очень много заказов поступает из центральной России.

«Барнаульцы не аутсайдеры. Постепенно они начинают понимать, что это такое. Они ездят учиться в Новосибирск, Москву, вводят моду, плюс большую роль играет интернет», — отмечает Дарья.

Самохвалов и Рыжова. «Служебный роман». К\ф «Служебный роман». «Пиджак Самохвалова». Анна Зайкова. «Пиджак Самохвалова». Анна Зайкова.

Самая дорогая находка Джинсовый комбинезон Valentino из лимитированной коллекции 2018 года. Как говорит Дарья, самая финансово успешная находка за все время. Цену пока скрывает. Самая старая вещь «Пожалуй, это костюмы, которые достались мне от дедушки. Но это такой специфичный винтаж, пока не знаю, как внедрить его в современную моду. Они ждут своего часа», — рассказывает Дарья. Самая культовая вещь Пиджак в большую клетку, как у Юрия Самохвалова из ленты «Служебный роман». В таком герой с коллегами праздновал свое назначение. «Может быть, это тот самый пиджак», — улыбается Дарья.

4 образа из «Винтажки»

1. Яркий бомбер из таких популярных сегодня нулевых раскрасит ваш серый гардероб. Дмитрий Лямзин. 2. Рубашка с актуальным абстрактным пэчворк-рисунком в нежных пастельных тонах добавит романтики в ваш образ. Чтобы кто-то не принял вас за кисейную барышню , можно сочетать рубашку с контрастным низом и строгими массивными аксессуарами. Дмитрий Лямзин. 3. Супер-актуальное тренч-пальто с любимым приемом многослойностью создадут необычный образ. Он будет напоминать об ангелах и детективах из популярных сериалов. Дмитрий Лямзин. 4. Винтажное платье в выдержанных тонах и темно-­бордовые аксессуары. Осенний образ , в котором будет приятно пройтись хоть вдоль Сены , хоть по Ленинскому проспекту. В любом месте восхищенные взгляды вслед обеспечены. Дмитрий Лямзин.

Костюмы

Поговорим о том, как оставаться женственной в мужском костюме, который еще несколько сезонов назад застрял в умах модниц. В том числе и потому, что по какой-то магической причине его намного удобнее носить, чем женский.

«К тому же, брючные костюмы, это максимально универсально — вам не нужно думать, как сочетать между собой верх и низ образа. Также элементы костюма можно носить по отдельности, создавая с их помощью много стильных аутфитов», — добавляет Дарья.

Как носить

Сочетать их можно с топами, майками, яркими поло и обычными базовыми футболками — все без лишних деталей: стразов, рюшей и другого. На вечеринку пиджак можно надеть и вовсе на голый верх — будет смотреться эффектно.

В качестве обуви можно использовать все, что попадется под руку, — и удобные массивные кроссовки, и туфли на шпильке и удобные мюли, и даже «кроксы».

При выборе кроя и модели брючного костюма Дарья рекомендует делать ставку на оверсайз, который, кажется, уже никогда не выйдет из моды. Такой костюм точно будет работать на вашу стильную репутацию.

«Сейчас актуальны огромные удлиненные и широкие „папины“ брюки, которые волочатся по полу и перетягиваются ремнем, чтобы не свалились с бедер. Также их можно ушить в талии. Но не бойтесь выглядеть объемно — именно ярко подчеркнутая талия, сохранит вашу женственность», — объясняет Дарья.

Чтобы подчеркнуть талию, она рекомендует не застегивать пиджак (конечно, если вы не надели его на голое тело). Не стоит впадать в крайности — с оверсайзом можно и переборщить. Главное, чтобы жакеты, брюки и рубашки больше не сковывали движений.

Кому стоит быть внимательнее

Наша собеседница советует быть осторожнее с оверсайзом невысокого роста девушкам с лишним весом или очень объемным бюстом. Рекомендует тренировать насмотренность, например, найти в соцсетях фэшн-блогеров схожих с вами параметров, стиль которых вам импонирует, и пытаться повторить образы.

Мужской костюм. Мода. Анна Зайкова.

«И уж точно не стоит носить мужские костюмы тем, кто к этому морально не готов», — говорит она.

О моде сильных женщин

Дарья Грузинская: