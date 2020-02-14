Язык цветов. Что значит, когда мужчина дарит вам красную розу

Цветы — привычный подарок на 14 февраля девушке. Сегодня букет — это просто букет, а вот лет двести назад языком цветов молодые люди могли сказать друг-другу очень многое. Как перевести значение цветов, которые обычно дарят современные люди? Altapress.ru подготовил материал по знаменитой книге 1830 года «Селам, или Язык цветов».

Традиция шифровать любовные послания символикой растений называется селам и она зародилась на Ближнем Востоке (большинство исследователей считают, что в Турции). А 18 веке «язык цветов» попал в поэтику и быт стран Западной Европы, а уже из Франции в начале 19 века пришел в Россию.

Знаковым событием, как сейчас говорят, тогда стал выход в 1830 году книги поэта Дмитрия Петровича Ознобишина,"Селам или Язык цветов", в которой он собрал фразы и значения для более чем трехсот растений. И там есть не только ожидаемые цветы вроде роз и лилий, но и разные травы и деревья, листья которых можно послать предмету своего интереса. Например, крапива означает «Берегись, я еще девица».

Роза сс0

Язык цветов быстро стал популярен среди молодежи высших классов. С одной стороны, таким образом можно было прозрачно намекнуть и спросить о том, о чем вслух говорить не принято. С другой — дворянское образование обычно подразумевало естествознание, поэтому незабудку от цикория девушки и юноши отличить могли.

Мы выбрали из книги только те цветы, которые чаще всего дарят дамам современные мужчины. Конечно, никакого послания (с точки зрения дарителя) они обычно в себе не несут, иначе такой излюбленный вид букета, как одна красная розочка на первом в свидании бы не практиковался.

Но если бы несли, то вот что бы это значило?

Роза ССО

Астра — «Умеешь ли ты любить постоянно?»

Василек — «Будь прост, как он»

Вишневый цвет — «Мои намерения непорочны»

Гардения — «Когда ты проходишь мимо меня, мое сердце радуется»

Гвоздика белая — «Доверься мне»

Гвоздика дикая — «Меня томит к тебе любовь»

Гвоздика перистая (пушистая) — «О, милая, скромная девушка»

Георгин — «Могу ли я приблизиться к горделивой?»

Гиацинт — «По числу его колокольчиков узнаешь день недели»

Анютины глазки — «Если бы это было для меня»

Цветы. Розы. СС0

Гортензия — Жестокая! Как ты могла так быстро забыть меня

Колокольчики — «Когда мы успеем переговорить сегодня?»

Лаванда — «Я тебя не понимаю»

Ландыш — «Я долго в тайне любил тебя»

Левкой — «Желания томят меня»

Левкой алый — «Воспользуемся сегодняшним днем, не знаем что будет завтра»

Лилия белая — «Чисто и непорочно да будет твое сердце»

Мак садовый — «Воспоминания о тебе будут со мной неразлучны и в счастии и в злополучии»

Маргаритки — «Я желаю тебе всего лучшего»

Нарцисс желтый — «Я смотрю завистливыми очами на окружающих тебя»

Горы , цветы. unsplash.com

Незабудка — «Она за меня все тебе скажет»

Папоротник (веточки, которые добавляют обычно в букеты) — «Только сердечный союз может доставить продолжительное удовольствие»

Пион махровый — «Как ты недогадлив!»

Подсолнечник — «Ужель любовь не может преодолеть твоей гордости!»

Роза белая — «Ты презираешь любовь мою. Я умираю.»

Роза дикая (шиповник) — «Вознаградит ли будущее за настоящее? «

Роза желтая, махровая — «Искренна ли любовь твоя? Не обманываешь ли ты меня?»

Роза китайская (чайная) — «Ты притворяешься.»

Роза красная — «Ты победила мое сердце.»

Ромашка — «Один сладостный взгляд твой утешит меня в страданиях»

Тюльпаны ССО

Тюльпан — «Красота проходит.»

Фиалка — «Только тайная любовь делает счастливым. Будь же скромен!»

Фиалка душистая — «Я беспрестанно о тебе думаю»

Черемуховый цвет — «Как ты меня порадовала!»

Яблоневый цвет — «Ужели ты меня никогда любить не будешь?»