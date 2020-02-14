Язык цветов. Что значит, когда мужчина дарит вам красную розу

Традиция шифровать любовные послания символикой растений называется селам и она зародилась на Ближнем Востоке (большинство исследователей считают, что в Турции). А 18 веке «язык цветов» попал в поэтику и быт стран Западной Европы, а уже из Франции в начале 19 века пришел в Россию.
Знаковым событием, как сейчас говорят, тогда стал выход в 1830 году книги поэта Дмитрия Петровича Ознобишина,"Селам или Язык цветов", в которой он собрал фразы и значения для более чем трехсот растений. И там есть не только ожидаемые цветы вроде роз и лилий, но и разные травы и деревья, листья которых можно послать предмету своего интереса. Например, крапива означает «Берегись, я еще девица».
Язык цветов быстро стал популярен среди молодежи высших классов. С одной стороны, таким образом можно было прозрачно намекнуть и спросить о том, о чем вслух говорить не принято. С другой — дворянское образование обычно подразумевало естествознание, поэтому незабудку от цикория девушки и юноши отличить могли.
Мы выбрали из книги только те цветы, которые чаще всего дарят дамам современные мужчины. Конечно, никакого послания (с точки зрения дарителя) они обычно в себе не несут, иначе такой излюбленный вид букета, как одна красная розочка на первом в свидании бы не практиковался.
Но если бы несли, то вот что бы это значило?
Астра — «Умеешь ли ты любить постоянно?»
Василек — «Будь прост, как он»
Вишневый цвет — «Мои намерения непорочны»
Гардения — «Когда ты проходишь мимо меня, мое сердце радуется»
Гвоздика белая — «Доверься мне»
Гвоздика дикая — «Меня томит к тебе любовь»
Гвоздика перистая (пушистая) — «О, милая, скромная девушка»
Георгин — «Могу ли я приблизиться к горделивой?»
Гиацинт — «По числу его колокольчиков узнаешь день недели»
Анютины глазки — «Если бы это было для меня»
Гортензия — Жестокая! Как ты могла так быстро забыть меня
Колокольчики — «Когда мы успеем переговорить сегодня?»
Лаванда — «Я тебя не понимаю»
Ландыш — «Я долго в тайне любил тебя»
Левкой — «Желания томят меня»
Левкой алый — «Воспользуемся сегодняшним днем, не знаем что будет завтра»
Лилия белая — «Чисто и непорочно да будет твое сердце»
Мак садовый — «Воспоминания о тебе будут со мной неразлучны и в счастии и в злополучии»
Маргаритки — «Я желаю тебе всего лучшего»
Нарцисс желтый — «Я смотрю завистливыми очами на окружающих тебя»
Незабудка — «Она за меня все тебе скажет»
Папоротник (веточки, которые добавляют обычно в букеты) — «Только сердечный союз может доставить продолжительное удовольствие»
Пион махровый — «Как ты недогадлив!»
Подсолнечник — «Ужель любовь не может преодолеть твоей гордости!»
Роза белая — «Ты презираешь любовь мою. Я умираю.»
Роза дикая (шиповник) — «Вознаградит ли будущее за настоящее? «
Роза желтая, махровая — «Искренна ли любовь твоя? Не обманываешь ли ты меня?»
Роза китайская (чайная) — «Ты притворяешься.»
Роза красная — «Ты победила мое сердце.»
Ромашка — «Один сладостный взгляд твой утешит меня в страданиях»
Тюльпан — «Красота проходит.»
Фиалка — «Только тайная любовь делает счастливым. Будь же скромен!»
Фиалка душистая — «Я беспрестанно о тебе думаю»
Черемуховый цвет — «Как ты меня порадовала!»
Яблоневый цвет — «Ужели ты меня никогда любить не будешь?»