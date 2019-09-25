Заглядываем в будущее с «Алыми парусами»

Когда появляются самые сокровенные мечты? Конечно же в детстве! Именно в этом возрасте мы начинаем фантазировать о том, кем мы будем, когда станем взрослыми. Великими спортсменами или путешественниками, звездами глянца, успешными бизнесменами…