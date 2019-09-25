Заглядываем в будущее с «Алыми парусами»

Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: коллекция Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Фотограф: Владимир Вдовин
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: куртка, костюм, джинсы, футболка, бейсболка, обувь, рюкзак Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Фотограф: Владимир Вдовин.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Денис Костин, Нелли Шарова. На Денисе: пуховик и рубашка Billionaire, брюки Dal Lago, туфли Emporio Armani. На Нелли: пальто I Pinco Pallino, блузка Patrizia Pepe, туфли Versace. Локация: автосалон «Лексус-АЕМ».
Фотограф: Владимир Вдовин.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Фотограф: Владимир Вдовин
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Фотограф: Владимир Вдовин
Центр детской моды «Алые паруса»:
Адрес: пр. Ленина, 67-а
Телефон: 8 (3852) 61-79-97