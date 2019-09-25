Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 13°C

Лучший выбор

Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лучший выбор
78

Заглядываем в будущее с «Алыми парусами»

Когда появляются самые сокровенные мечты? Конечно же в детстве! Именно в этом возрасте мы начинаем фантазировать о том, кем мы будем, когда станем взрослыми. Великими спортсменами или путешественниками, звездами глянца, успешными бизнесменами…

Модели: Константин Денисенко с сыновьями Артемом и Кириллом, Оскар и Дмитрий Балашовы На Кирилле: костюм, футболка, кроссовки EA7, шапка Armani Jeans. На Артеме: костюм Emporio Armani, жилет Armani Jeans, кроссовки EA7. На Дмитрии: костюм, кроссовки Emporio Armani. На Оскаре: толстовка, брюки Emporio Armani, мокасины Armani Jeans. Локация: Парк спорта Алексея Смертина.
Модели: Константин Денисенко с сыновьями Артемом и Кириллом, Оскар и Дмитрий Балашовы На Кирилле: костюм, футболка, кроссовки EA7, шапка Armani Jeans. На Артеме: костюм Emporio Armani, жилет Armani Jeans, кроссовки EA7. На Дмитрии: костюм, кроссовки Emporio Armani. На Оскаре: толстовка, брюки Emporio Armani, мокасины Armani Jeans. Локация: Парк спорта Алексея Смертина.
Фотограф: Владимир Вдовин
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: коллекция Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: коллекция Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Фотограф: Владимир Вдовин
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: куртка, костюм, джинсы, футболка, бейсболка, обувь, рюкзак Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Михаил Осипов, Георгий Карпов, Александр Решетов. На Георгии, Александре, Михаиле: куртка, костюм, джинсы, футболка, бейсболка, обувь, рюкзак Philipp Plein. Локация: Нагорный парк города Барнаула.
Фотограф: Владимир Вдовин.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Денис Костин, Нелли Шарова. На Денисе: пуховик и рубашка Billionaire, брюки Dal Lago, туфли Emporio Armani. На Нелли: пальто I Pinco Pallino, блузка Patrizia Pepe, туфли Versace. Локация: автосалон «Лексус-АЕМ».
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Денис Костин, Нелли Шарова. На Денисе: пуховик и рубашка Billionaire, брюки Dal Lago, туфли Emporio Armani. На Нелли: пальто I Pinco Pallino, блузка Patrizia Pepe, туфли Versace. Локация: автосалон «Лексус-АЕМ».
Фотограф: Владимир Вдовин.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Фотограф: Владимир Вдовин
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Одежда: центр детской моды «Алые паруса». Модели: Ева и Давид Немировские, Алена Чжао. На Давиде: пиджак и рубашка Armani Jeans, джинсы и кроссовки Emporio Armani. На Еве: Платье, ободок, балетки Monnalisa, сумка Armani Jeans. На Алене: Платье, митенки, босоножки Monnalisa. Локация: ресторан Piazza Italia.
Фотограф: Владимир Вдовин
Центр детской моды «Алые паруса»:

Адрес: пр. Ленина, 67-а

Телефон: 8 (3852) 61-79-97


Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость