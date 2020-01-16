Запах власти. Какие духи выбирали первые леди?

Королева Елизавета

Елизавета Вторая, царствующая королева Великобритании и еще 15 Королевств Содружества Наций, как и положено монаршей особе и истиной англичанке, в вопросах парфюмерии демонстрирует сдержанность и верность традициям. У Ее Величества два любимых аромата — один из них, L’Heure Bleu, выпущенный одним из старейших французских парфюмерных домов Guerlain в 1912 году.

Второй еще старше — это White Rose от Floris, нежный цветочный аромат, которому в этом году исполнится 220 лет. По легенде, ароматным творением английской компании Floris пользовалась и возлюбленная адмирала Нельсона леди Гамильтон. Чем пахнет легенда? Это нежный прохладный аромат белой розы с выраженными нотами фиалки. Также в парфюмерной композиции звучат ноты ландыша, гвоздики и ириса.

Раиса Горбачева

Бывшая первая леди Советского Союза Раиса Максимовна Горбачева запомнилась не только, как жена единственного президента СССР, но и как яркая личность. До сих пор она считается самой элегантной женой главы нашего государства, ибо ни предыдущие, ни последующие индивидуальностью и стилем не отличались. Как известно, из воспоминаний людей, знавших Горбачеву, она любила французские духи, предпочитая нежные, легкие запахи.

В последние годы жизни любимым ароматом Раисы Максимовны стал Champs Elysées от Guerlain, увидевший свет в 1996 году. Необычность этой парфюмерной композиции в том, что главную скрипку в нем играет мимоза. Как написано на официальном сайте дома:

«Аромат Champs Elysées словно взрывается звонким смехом: черная смородина гармонично перекликается с цветами миндаля, а прозрачная роза смягчает внезапный порыв мимозы. В самом сердце композиции — нежное дыхание мимозы. Основу аромата составляют чувственные ноты семени гибискуса в сочетании с мягкостью миндального дерева».

Хиллари Клинтон

Жена экс-президента США, сама так и не ставшая президентом, Хиллари Клинтон, тем не менее, все равно остается сильной личностью и жестким политиком. Тем удивительней тот факт, что эта интеллектуалка, вроде бы чуждая разный женским штучкам, является поклонницей знаменитого аромата Angel от Thierry Mugler.

Чем он знаменит? Это первый парфюм, выпущенный Домом Моды в 1992 и сразу стал революционным, потому что отрыл новую эпоху и целому направлению гурманских запахов.

Это первая в мире композиция, в которой ярко и мощно звучат съедобные ноты карамели, шоколада, ванили. Очень яркий, откровенно сладкий, аромат Angel, кроме уже упомянутых, включает аккорды жасмина, арбуза и бергамота.