Жемчуг: как выбрать и как ухаживать

Украшения — еще один классический вариант, который вспоминается к теме «Подарки на 8 марта». Поэтому аltapress.ru подготовил материал, который пригодиться тем, кто хочет подарить украшение из жемчуга.

Натуральный жемчуг или искусственный?

Сейчас в продаже есть очень много видов жемчуга и его и имитаций, таких разных по виду, и главное, цене, что у покупателей возникает много вопросов и путаницы. В первую очередь, люди путают искусственный и искусственно выращенный (культивированный) жемчуг. Эта происходит потому, что еще в 19 веке жемчуг был либо натуральным, либо поддельным — третьего не дано.

Вокруг этого строилось, кстати, немало литературных сюжетов. Эта установка, была правильной лет сто назад, но явно устарела с тех пор, как в 1908 году Кокити Микимото официально запатентовал свой метод получения круглого культивированного жемчуга. Если упрощать, то суть его в том, что в раковину моллюска — жемчужницы подсаживали бусинку из перламутра, и через пару лет доставали жемчуг. И, хотя есть исторические сведения, что таким методом уже получали жемчуг в Китае в средние века, но все же официально авторство принадлежит Микимото.

Кстати, его изобретение имело и важное значение для сохранения природы — в конце 19 века на Японских островах велся такой хищнический вылов жемчужниц, что это стало угрозой для их популяции. Так началось массовое производство культивированного жемчуга.

Второй важный фактор: с 1952 года в мире запрещена промысловая добыча природного жемчуга. А, это значит, что практически весь жемчуг представленный на ранке — культивированный. Но видов его очень много, пстоимость жемчужин при этом может отличаться в сотни раз. Цена жемчуга зависит от сочетания многих факторов: происхождения, вида, размера и других характеристик.

Как выбрать украшение из жемчуга?

Какие виды жемчуга бывают по происхождению? Пресноводный — самый многочисленный и самый недорогой. Его невысокая стоимость связана с дешевизной выращивания. Пресноводный моллюск может «выносить» произвести от 5 до 25 жемчужин в раковине, а морской моллюск — только одну.

Разновидностей морского жемчуга несколько, все они значительно дороже пресноводного. Это: акойя, жемчуг таити, океанский жемчуг, жемчуг Южных морей, касуми, жемчуг Кортеса.

По форме и цвету жемчуг тоже очень разнообразный: классический круглый, полукруглый, барокко (неправильной формы), грушевидной и так далее. Бывает даже плоский и вообще не перламутровый жемчуг, например, мело мело. Но все, что выросло внутри моллюска, это жемчуг. Что касается палитры, то и она включает в себя около 120 оттенков от белого до черного.

На стоимость изделия также влияет и качество самой жемчужины, которое определяется сочетанием нескольких характеристик: формы, цвета, размера, интенсивности радужной окраски, толщины перламутрового слоя, однородности поверхности.

Единой международной классификации жемчуга нет, одна из самых распространенных по 4 классам А, АА, АА+, ААА. Самый низкий это А, самый высокий ААА.

Подделок и имитаций тоже никто не отменял, их много, а в эпоху высоких технологий, надо признать, они весьма хороши. Как отличить имитацию от натуральной жемчужины? Есть несколько разных способов, из которых самый простой, но не гигиеничный, это проверить «на зубок» в буквальном смысле. В натуральном жемчуге чувствуются песчинки, а искусственные абсолютно гладкие.

Как ухаживать за украшениями?

Главное правило в отношениях с этими изделиями — их надо носить. Это удивительный природный материал требует контакта с коже человека, иначе начнет утрачивать главное достоинство — уникальное внутреннее свечение. При этом, жемчужины не любят влажность, поэтому ожерелье, серьги и прочее нужно надевать на сухую кожу. Также жемчуг боится прямых солнечных лучей, высокой температуры и пыли — из чего следует, что для отдыха на море это не вариант аксессуара.

Хранить украшения из жемчуга лучше всего отдельно от других (чтобы не поцарапать), в закрытой шкатулке обитой мягкой тканью. Пыль может поцарапать жемчужины и они будут тускнеть.

Периодически жемчуг нуждается в чистке. Самый простой и безопасный способ — это аккуратно промыть в слабом мыльном растворе комнатной температуры. Мыло лучше взять детское. Затем каждую жемчужину надо аккуратно вытереть насухо мягкой тряпочкой и оставить сушиться на ткани обязательно в горизонтальном положении.