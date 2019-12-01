Женщины после 40: вещи в гардеробе, которые предательски выдают возраст

Часто бывает, что даже ухоженные женщины выглядят старше, чем им хотелось бы. Хотя за счет правильно подобранного гардероба всегда можно скинуть 5лет и 5 килограммов. Какая одежда прибавляет возраст и придает старомодность?

«Красивая» норковая шапка

Странные головные уборы с трогательной наивностью приукрашенные разным декором вообще визитная карточка дам постсоветского пространства (да и их супругов). Широкую палитру самых удивительных конструкций на головах женщин 40+ можно наблюдать в любом автобусе. Стразы, бантики, кантики, и прочая мишура — непременной атрибут «теткастайл».

Платье-обтягушка

Еще одна широко любимая в народе вещь, нечто среднее между платьем-футляром и бандажным платьем. Размер зависит от степени закомплексованности хозяйки. Длина — от мини-до миди. Логика понятна — у женщин славянского типа ноги обычно долго остаются стройными, а лишние килограммы откладываются на спине и животе.

«Детская футболка»

Футболки из тонкого трикотажа, с какой-нибудь случайной надписью или инфантильным принтом почему-то особенно любят женщины в возрасте. Наверное, им кажется, что это стильно, модно, молодежно. Но на самом деле, тонкий трикотаж невыгодно подчеркивает каждый сантиметров тела, фигура выглядит рыхлой, а принт — странно.

Открытые руки

Именно предплечья — самая зыбкая зона женщин 40+. Красивая линия плеч, накачанные руки, отсутствие дряблости — с возрастом этим мало кто может похвастаться. Поэтому платья с полностью открытыми руками — вещь, которая с безжалостно выдаст и возраст и вес.