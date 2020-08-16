Женская обувь: тренды осени 2020

Не успеем оглянуться, как придется менять босоножки на сапожки. Все ли успели подготовить обувной парк к новому сезону? Для тех, кого интересуют актуальные тенденции осени 2020, мы подготовили обзор модной женской обуви.

Само изящество

Тренд на женственную и подчеркнуто сексуальную обувь к сезону Осень\ Зима 2020−2021 только окреп, к радости тех, кто устал от гипертрофированных форм и брутальности. Тонкие ремешки и каблуки (даже невысокие), острые носы — все, что делает туфли легкими, и придает изящество — в фаворе. Что наглядно продемонстрировали в новых коллекциях Versace, Valentino и других.

Классические кроссовки

Еще один пример возвращения к вечным ценностям — мода на спокойную классику. Она тоже в авангарде трендов не первый сезон — все больше брендов делают ставку на свои культовые модели и возвращаются к истокам. Оно и понятно: в новых реалиях всем хочется экономить: и производителям, и покупателям. Поэтому классические, с налетом ретро, кроссовки без явных наворотов и спортивности — то, что нужно. Примеры у Marni, Ессо и других.

Туфли Мери Джейн

Если строгость кажется скучной, но есть удобная альтернатива — туфли Мери Джейн. Это модель с маленьким каблуком или без него, с округлым мысом, и главной отличительной чертой — ремешками. Подчеркнуто скромные, асексуальные и инфантильные, они выглядят свежо и очень иронично, например, у Tods.

Ботфорты

Высокие сапоги — яркая примета осени 2020. Они могут быть очень высокими — знаменитые ботфорты, культовый элемент моды 90-х, который снова с нами. Это доказали в своих показах Givenchy, Proenza Schouler. Как и в лихие девяностые, скромничать тут не надо: лаковая кожа, яркие цвета — для привлечения внимания все средства хороши.

Слаучи и ридинги

Но не ботфортами едиными жив новый сезон. Менее радикальные варианты тоже в фаворитах. Главное — достаточно высокое и прямое голенище. Прямые сапоги — трубы, жокейские сапоги ридинги — как у Chloe, вариантов много. Один из самых респектабельных — это дань моде 80-х, сапоги-слаучи, с мягкими складками на голенище, и изящным каблуком. Их можно увидеть у Victoria Beckham, Stand Studio, Escada.