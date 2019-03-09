Женская обувь: тренды весны 2019

До весны не по календарю, а по факту осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, растает снег и нам надо будет переобуваться из надоевших зимних сапог в что-то другое. Расскажем о пятерке самых ярких обувных трендов весеннего сезона.

Кроссовки на платформе

Кроссовки, кеды, лоферы которые приятно приподнимают над весенней грязью и прибавляют пару сантиметров роста оценят многие. Самый горячий тренд наступающего сезона, который можно найти в приятном разнообразии вариантов у многих марок: как дорогих Prada, так и вполне доступных Sioux, Ессо, Gabоr, GEOX и, конечно, Puma.

Ботильоны с острым носом

Еще одна тенденция, которая сразу бросается в глаза — модели с узкими носами и тонкими каблучками. Узкие носы встречаются у люксовых Tod’s, Max Mara, демократичных Тamaris и прочих. Выглядит элегантно и сексуально. Отлично смотрится с платьями-миди брюками- кюлотами.

Челси

Старая добрая классика городского жанра спокойно кочует из сезона в сезон. Отличный вариант на каждый день, который можно найти у тех же Тamaris, Ессо и прочих адептов комфорта.

Яркий цвет/необычный принт

Ботильоны или туфли претендуют на то, чтобы стать главных акцентом образа. Они тоже остаются в тренде. Кармин, фуксия, лимонный, металлик, а также хищные расцветки и имитация кожа рептилии. Все средства хороши, чтобы привлечь внимание к обуви.

Толстый каблук

Привет из шестидесятых-семидесятых годов ХХ века: квадратный массивный каблук, обещает стать фаворитом следующего сезона. Но самые продвинутые могут начать осваивать его уже сейчас. Замечен на показах Maison Margiela и других флагманов высокой моды, уже встречается в коллекциях Högl, Fabi.