Женская обувь: тренды весны 2020

Весна наступит уже на этой неделе, и хотя в это верится с трудом, весь щедро выпавший снег когда-нибудь растет. Какая обувь будет актуальна в сезоне весна-2020? Altapress.ru предлагает небольшой обзор трендов.

Начнем с тех, которые перекочевали в новые весенние коллекции из прошлых сезонов.

Анималистический принт

Имитации природного окраса и фактуры разных представителей фауны по прежнему актуальны. И хотя есть нюансы — в прошлом сезоне фаворитом был питон, теперь это зебра, но суть не меняется. Провокативные ботильоны в сочетании с нарочитым минимализмом остального наряда — то что нужно этой весной. Это демонстрируют и дорогие варианты от Bottega Veneta и демократичные от Tamaris.

Грубые ботинки

К счастью для всех женщин, которые оценили удобство и универсальность этого тренда, грубые тяжелые ботинки на толстой подошве никуда не делись ни с подиумов, ни с полок магазинов. В качестве декора — брутальные шипы, ремни, цепи. Убедительные доказательства — в последней коллекции Chloé.

Толстый каблук

Эта тенденция заявила о себе еще прошлой осенью, а в этом сезоне расцвела пышным цветом. Разные реминисценции к моде 70-х и 90- х годов невозможно не заметить: толстые каблуки, платформы, каблуки на платформе.

Самый «писк сезона» — это консервативные лоферы на устойчивом каблуке, которые бы пришлись по душе Людмиле Прокопьевне из «Служебного романа». Знаменитый итальянский обувной бренд Tod’s воссоздал в новой коллекции свою старую добрую классику.

Острый мыс , квадратный каблук

Хотя квадратный каблук лидирует, а у некоторых дизайнеров подается в дуэте в квадратным мысом, но есть и другие варианты. Например, такое необычное сочетание, к которому, видимо, скоро привыкнем — узкий мыс, квадратный каблук. Например, у итальянской марки Sergio Rossi