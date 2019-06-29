Женская обувь: в чем отправиться в отпуск летом 2019

Наконец-то пришла жара: можно отправляться на пляжи. И тут встает важный вопрос — выбор обуви для отдыха. Продолжаем изучать тренды 2019. Что интересного предложили дизайнеры на показах и обувные бренды в летних коллекциях — в обзоре altapress.ru.

Спортивные сандалии

Хорошей новостью для ценителей комфорта стало массовое появление на показах спортивных моделей по мотивам знаменитых сандалий Teva, изобретенных в середине 80-х инструктором по рафтингу. Эти открытые модели на плоской подошве с прочными ремешками известны всем любителям активного отдыха. Разные вариации классических спортивных сандалий представили многие бренды: от Anna Sui до Nanushka. Ищем подобные у доступных марок, ориентируясь на оригинал.

Обувь из рафии

Когда, если не сейчас, удастся поносить изделия в духе этого милого эко-тренда? Обувь плетеная из пальмового волокна тоже стала знаковой приметой летних показов — даже Chanel отметились плетенными пантолетами. Необычно, удобно, экологично — все это можно сказать о тренде. Правда, не совсем практично — ведь в таких сандалиях лучше не попадать под дождь. Демократичные варианты можно поискать у Mango, а аутентичные ручной работы — у Carrie Forbes.

Мюли на каблуке

Тем, кто не хочет изменять сексуальной женственности и даже на отдыхе не собирается становиться на плоскую подошву, есть отличный игривый вариант — мюли на каблуке. Их легкомысленную прелесть оценили в этом сезоне сразу несколько брендов: Salvatore Ferragamo, Fendi и другие. Актуальную доступную пару привычно находим у Mango.