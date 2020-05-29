Женская обувь: вьетнамки, гладиаторы и другие тренды лета 2020

Магазины, в том числе и обувные, потихоньку начинают работать после карантина. Для тех, кто не еще не обзавелся парой модной обуви и собирается заняться шопингом (с соблюдением мер безопасности, конечно), — наш материал. Какая женская обувь актуальна в сезон лето 2020?

Спойлер — удобная. Тренд на комфорт продолжается, хотя и модному безумству тоже нашлось место в новых коллекциях. Но в терапевтических дозах.

Гладиаторские сандалии

Строго говоря, это греческие сандалии: на плоском ходу, с длинными тонкими ремешками на щиколотке. Но, в фэшн-лексиконе их принято называть гладиаторскими. Именно эту модель так дружно продемонстрировали на Неделях Высокой Моды Весна\Лето 2020 сразу несколько брендов, что обувь в этом стиле: Valentino, Christian Dior, Isabel Marant.

Биркенштоки

Мода на гиперудобные спортивные сандалии, в которых можно пройти спокойно десяток километров, продолжается. Но есть и свои нюансы: если прошлым летом на модный пьедестал возвели модель для рафтинга Teva, то сейчас главные герои — биркенштоки.

Конструкция удобной анатомической обуви с двумя ремешками была придумана почти сто лет назад Конрадом Биркенштоком и производится немецкой компанией Birkenstock до сих пор. Модель имеет массу подражаний. Этим летом в биркенштоки (фирменные, конечно) можно было заметить в показах нескольких брендов например, Proenza Schouler.

Вьетнамки

Еще одна классика курортной обуви демонстративно вторгаются в официальную городскую моду второй сезон. Дизайнеры как будто предчувствовали, что на море в этом году попадут немногие, да и те — не сразу. Вьетнамки, как обычные, на плоской подошве, так и замысловатые, на каблучке дополнили летние коллекции одежды у Givenchy, Miu Miu и других.

Богатый декор

Те, кто уже заскучал от такой практичной повестки дня, порадуются противоположному тренду. Летом 2020 актуальны и дерзкие декоративные излишества на босоножках: камни, металлические цепочки на щиколотках, имитирующие золото. При этом сама модель должна быть максимально открытой и легкой. Достойные примеры можно найти у Dolce & Gabbana, Sergio Rossi и других итальянских марок.