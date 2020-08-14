Женская одежда: тренды осени 2020 для повседневной жизни

Лето заканчивается, а значит пора думать о том, как немного поменять гардероб к следующему сезону. Какие актуальные тенденции Осень\Зима 2020−2021 можно действительно применить в обычной жизни — в мини-обзоре altapress.ru.

Несмотря на тяжелый кризис в модной индустрии, организаторы проводят показы и модных идей в новом сезоне не меньше, чем в предыдущем. Разумеется, не все они способны даже в адаптированном виде вписаться в гардероб обычной девушки, как, например, платья из латекса Saint Laurent или расшитые сюртуки, как у Marni. Но, с другой стороны, может быть, именно благодаря суровым реалиям и мода стала ближе к жизни — многие эксперты отмечают, что вещи стали универсальнее, а дизайн-решения — проще. То, что и нужно человеку. Итак, какими жизнеспособными идеями можно немного освежить гардероб?

Бахрома

Длинная бахрома — яркая примета сезона Осень-Зима 2020\2021. Prada украсила ею подол платья, Bottega Veneta — сумку, а Isabel Marant — куртку. Такой элемент декора хорош тем, что он выглядит эффектно, но при этом прост и лишен излишней вычурности.

Леггинсы

Эластичные облегающие брюки, которые представили в своих коллекциях Burberry, Miu Miu и другие, могут вызвать скепсис, если они напоминают о занятиях в спортзале. Но если вспомнить, например, как шикарно выглядела героиня Шерон Стоун в «Основном инстинкте» в бежевых леггинсах, то сразу по-другому смотришь на этот предмет гардероба. Демократичный вариант можно найти и в новых коллекциях Zara.

Объемные кардиганы из трикотажа

Кстати, за ответом на вопрос «А с чем носить леггинсы?» далеко ходить не надо, поскольку имеется еще один близкий и понятный каждой жительнице Сибири тренд — объемные вязаные кардиганы. Особый писк — иронично обыгранные цитаты из 90-х. Но есть и более элегантные классические варианты, как у Max Mara

Юбка с разрезом

Юбка или платье с глубоким разрезом сбоку или спереди не сдает позиций несколько сезонов. Подол становиться длиннее, линии — ассимметричнее. Впрочем, если для слякотной осенней погоды длинная юбка кажется непрактичным решением, миди и макси тоже актуальна. Пример — у Patrizia Pepe.

Цвет лаванды

Помните, как поднимают настроение фотографии цветущих лавандовых полей Прованса? Осенью 2020 дизайнеры тоже предлагают добавить капельку (или больше) нежно-сиреневых тонов в осенний гардероб. И хотя этот цвет больше ассоциируется с весной, но это правило, похоже, устарело. Дорогой пример — у Emilio Pucci, вариант демократичнее — у Reserved.