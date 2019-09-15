Женская парфюмерия: 3 главных новинки осени 2019, которых все ждали

Gabrielle Chanel Essence
Парфюмерная вода Gabrielle Chanel Essence, которая вышла в официальную мировую продажу 29 августа — это новая версия аромата Gabrielle Chanel, выпущенного в свет два года назад. Как следует из названия, он вдохновлен легендарной личностью самой Габриэль Шанель.
По замыслу создателя новинки, парфюмера Оливье Польжа, Gabrielle Chanel Essence — «аромат женщины, внимательной к своим желаниям и свободной в своих поступках. Ослепительно солнечная женщина, которая полностью проявляет свою индивидуальность».
Главные составляющие композиции — жасмин, иланг-иланга, флердоранжа и тубероза из Грасса. Кстати, именно содержание туберозы в новой версии на 10% выше, чем в предыдущей, что делает Gabrielle Essence более чувственным, обволакивающим и «взрослым».
Парфюмерная вода Gabrielle Chanel Essence в магазинах сети «Рив Гош» стоит 8 500 рублей без скидки за 50 мл.
Idôle Lancome
Еще одна новинка, которая вызвала интерес у экспертов и поклонников марки — Idôle Lancome. Причем это тот случай, когда интересно не только содержание: флакон Idôle сделан в форме айфона и его толщина всего 15 мл, то есть это самый тонкий флакон в мире.
По замыслу создателей аромата: «Дом Lancôme создал новый роскошный аромат, который стал отражением современной женственности. Lancôme хочет выразить свое восхищение успехами современных женщин и сопровождать их на пути к счастью». В основе композиции — груша, бергамот, жасмин роза, ваниль и шипр.
Парфюмерная вода Idôle Lancome представлена в сети «Л'Этуаль» по цене 8 549 за 50 мл.
Libre от Yves Saint Laurent
Еще одна ароматная ода сильной и свободной современной женщине, переводиться как «свобода». В отличии от Gabrielle Chanel Essence, эта премьера является не новой версией, а флагманским ароматом — то есть, первым в новой серии.
Аромат заявлен брендом как: «Манифест свободы, находящийся на грани между прохладой и обжигающей сексуальностью. Между женственностью и мужественностью. Это свободная интерпретация фужерного аромата, мужской парфюмерной классики». Композицию составляют ноты мандарина, лаванда, черной смородины, лаванды, белого кедра, серой амбры и мускуса.
Цена Libre от Yves Saint Laurent в «Рив Гош» без скидки 7 965 за 50 мл.