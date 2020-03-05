Женское белье. Тренды весны 2020

Поскольку вопрос «Что подарить на 8 марта?» еще не потерял актуальности, предлагаем вспомнить один из самих традиционных вариантов — белье. Какие модели бюстгальтеров и трусов — самые актуальные в сезоне весна 2020?

Стратегически главный тренд, который определяет остальные — естественность. Поэтому главное — это комфорт самой носительницы белья, а не то, как она выглядит в глазах окружающих. Сегодня модно подчеркивать ту форму или размер груди, которая есть, а не придавать ей визуальный объем с помощью разных хитрых моделей вроде пуш ап или вандербра.

Треугольник

Очень простая, но от этого не менее красивая форма лифчика, которая пришла в моду вместе с тотальным возвращением эстетики 70-х. При этом материал значения не имеет: это могут быть и хлопок, как у Wonderbra, и кружева, как у La Perla. Имеет значение только размер — такая форма бюстгальтера подходит только для небольшой груди.

Мягкая чашка

Впрочем, есть хорошие новости и для тех, чей размер больше В. Это мягкие чашки, которые могут хорошо держать и большую грудь за счет, например, широких бретелей. Впрочем, такая модель универсальна, подойдет и для маленького бюста.

Бралетт

Эта форма бюстгальтера перешла в моду-2020 из прошлого года. Выглядит, как два вытянутых треугольника, обычно частично или полностью кружевная. Особенность в том, что ее можно использовать, как топ. Как правило, больше подходит обладательницам небольшой груди.

Белье — как часть наряда

Еще один тренд нового года — подбирать белье так, чтобы оно гармонировало с остальной одеждой так, что даже когда бюстгальтер невзначай показался из-под джемпера, кажется, что так и должно быть. Или даже больше: белье может быть, как топом, так и просто бельем. Особенно это актуально для спортивных моделей.

Высокие трусы

Высокие трусы, из хлопка — на каждый день, из шелка или кружева — для особых случаев — вот что нужно женщинам, считают многие производители белья уже несколько сезонов. В их числе DIM и Intimissimi. Это удобно и отлично коррелирует с модой брюки и юбки с высоким поясом, так что все логично.