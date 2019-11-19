Зима 2019−2020: 5 вариантов пуховиков и дубленок

Пуховик-одеяло
Или палатка? Огромные уютные пуховики, в которые хочется спрятаться сне только от непогоды, но и всех жизненных невзгод, продемонстрировали в своих коллекциях несколько брендов, например, знаменитый производитель зимней одежды Moncler. Правда, многие из них вызывающе непрактичны, за счет не только гиперобъема, но и очень светлых расцветок.
Пуховик макси
Продолжение той же темы, но более жизнеспособный вариант — пуховик-макси, простой по силуэту, длиной намного ниже колена. А почему бы и нет? Тепло, удобно, необычно — наверняка многие модницы оценят новый тренд по достоинству. Те же Moncler предложили «королевскую» длину практически в пол, а Stand Studio — просто минималистичную модель до середины голени.
В стиле 60-х
Тем, кто не любит лишних объемов, оценят лаконичные модели простого полуприлегающего силуэта длины миди, очень похожие на стеганые болоньевые пальто, которые носили наши мамы и бабушки в 60-х. Эффектные лаконичные модели представляет известный апологет классической элегантности Max Mara. Они очень интересны жемчужным цветом, который станет, кстати, главным фаворитом сезона весна\лето2020.
Дубленка
О возвращении моды 70-х мы писали много раз, поэтому нет ничего удивительного, что главной героиней зимы 2019−2020 стала классическая коричневая дубленка А-силуэта, так хорошо знакомая нам по советским и французским фильмам этой поры.
Куртка авиатора
Зимняя куртка авиатора — явление из той же серии (и материала) что и дубленки. Это отголоски моды семидесятых и потом- девяностых. Правда, раньше этот элемент одежды был более привычен для мужского гардероба. Но сегодня все изменилось. Это наглядно демонстрируют Isabel Marant Stand Studio и другие.