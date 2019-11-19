Зима 2019−2020: 5 вариантов пуховиков и дубленок

Зима пришла к нам как-то сразу и надолго. Кто-то уже успел обзавестись теплым гардеробом, а кто-то еще только выбирает, например, пуховик. Что сейчас особенно актуально в верхней женской одежде? Основные тренды зимы 2019−2020 в небольшом обзоре на аltapress.ru.

Пуховик-одеяло

Или палатка? Огромные уютные пуховики, в которые хочется спрятаться сне только от непогоды, но и всех жизненных невзгод, продемонстрировали в своих коллекциях несколько брендов, например, знаменитый производитель зимней одежды Moncler. Правда, многие из них вызывающе непрактичны, за счет не только гиперобъема, но и очень светлых расцветок.

Пуховик макси

Продолжение той же темы, но более жизнеспособный вариант — пуховик-макси, простой по силуэту, длиной намного ниже колена. А почему бы и нет? Тепло, удобно, необычно — наверняка многие модницы оценят новый тренд по достоинству. Те же Moncler предложили «королевскую» длину практически в пол, а Stand Studio — просто минималистичную модель до середины голени.

В стиле 60-х

Тем, кто не любит лишних объемов, оценят лаконичные модели простого полуприлегающего силуэта длины миди, очень похожие на стеганые болоньевые пальто, которые носили наши мамы и бабушки в 60-х. Эффектные лаконичные модели представляет известный апологет классической элегантности Max Mara. Они очень интересны жемчужным цветом, который станет, кстати, главным фаворитом сезона весна\лето2020.

Дубленка

О возвращении моды 70-х мы писали много раз, поэтому нет ничего удивительного, что главной героиней зимы 2019−2020 стала классическая коричневая дубленка А-силуэта, так хорошо знакомая нам по советским и французским фильмам этой поры.

Куртка авиатора

Зимняя куртка авиатора — явление из той же серии (и материала) что и дубленки. Это отголоски моды семидесятых и потом- девяностых. Правда, раньше этот элемент одежды был более привычен для мужского гардероба. Но сегодня все изменилось. Это наглядно демонстрируют Isabel Marant Stand Studio и другие.