Зимняя обувь со скидками: где в Барнауле еще есть распродажи

Холода в Сибири не собираются сдавать позиции, поэтому вопрос: «Где купить зимнюю обувь?» остается актуальным. Тем более интересно, в каких магазинах Барнаула можно сделать это со скидкой.

В магазине «Немецкая обувь» (ТЦ «Проспект») продолжается распродажа зимней женской и мужской обуви, скидки на разные модели составляют от 20 до 70%. Но, поскольку акция длится давно, не все размеры есть в наличии.

Магазин «Финская обувь» (ул.Папанинцев, 109) предлагает выборочные скидки на некоторые модели 10, 20 и 50%.

Можно отыскать женскую зимнюю обувь со скидкой 40−50% и в салон итальянской обуви Perfetto, особенно, если нужен «не ходовой» 36 или 40-й размер.

Магазин известного датского бренда ECCO (ТЦ «Европа») тоже еще распродает прошлогодние осенне-зимние коллекции со скидкой от 10 до 50% .

Расположенный том же ТЦ отдел сети немецкой обуви Tamaris продает прошлогоднюю коллекцию демисезонной мужской и женской обуви с 50%-й скидкой, и 70% - зимнюю.

В салоне немецкой и финской обуви Peter Kaiser тоже есть скидки 10−20% на некоторые модели.

А вот в появившихся сравнительно недавно отделах «Мамонтовские валенки» (гипермаркет «Алтай», ТЦ"Норд-Вест") сезонной распродажи, к сожалению нет. Хотя для такой погоды, как сейчас — валенки — самое то.