Знакомьтесь: новая коллекция молодого бренда Volky

Бренд Headliner включает в себя объекты недвижимости в районе Москва-Сити, интеллектуальный клуб и премию. Аудитория жилого комплекса — молодые, амбициозные, которые сами устанавливают правила и задают тренды в моде. Образ хедлайнера несёт идею жить ярко и менять мир к лучшему. В современном мире хедлайнером способен стать каждый. Логичным развитием идеи стала коллаборация ЖК с молодым дизайнером Дмитрием Волковым.
Показ коллекции Headliner by Volky поставил восклицательный знак на закрытии юбилейной недели моды в Москве — главного российского fashion-события. Идея показа — неоновые огни большого города — идеально соотносилась с проектом жилого комплекса. Его принципиально важный момент — отказ от унылых расцветок и шаблонных решений, эффект «разновременной застройки».
Радикальные цветовые решения, масса розового и желтого неона, анималистичные принты, логомания — все отсылает к стилю спорт-шик и придает коллекции динамизм, свежесть и молодость. В коллаборацию Headliner by Volky вошли купальники, пальто, расписанные вручную кожаные куртки, передающие атмосферу городских граффити.