Знакомьтесь: новая коллекция молодого бренда Volky

Бренд Headliner включает в себя объекты недвижимости в районе Москва-Сити, интеллектуальный клуб и премию. Аудитория жилого комплекса — молодые, амбициозные, которые сами устанавливают правила и задают тренды в моде. Образ хедлайнера несёт идею жить ярко и менять мир к лучшему. В современном мире хедлайнером способен стать каждый. Логичным развитием идеи стала коллаборация ЖК с молодым дизайнером Дмитрием Волковым.

Показ коллекции Headliner by Volky поставил восклицательный знак на закрытии юбилейной недели моды в Москве — главного российского fashion-события. Идея показа — неоновые огни большого города — идеально соотносилась с проектом жилого комплекса. Его принципиально важный момент — отказ от унылых расцветок и шаблонных решений, эффект «разновременной застройки».

Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky. Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky. Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky. Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky. Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky. Новая коллекция молодого бренда Volky. Фото предоставлены Headliner by Volky.

Радикальные цветовые решения, масса розового и желтого неона, анималистичные принты, логомания — все отсылает к стилю спорт-шик и придает коллекции динамизм, свежесть и молодость. В коллаборацию Headliner by Volky вошли купальники, пальто, расписанные вручную кожаные куртки, передающие атмосферу городских граффити.