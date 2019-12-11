Знаменитости старше 40: примеры неувядающей красоты в шоу-бизнесе

Не смотря на постоянные дебаты на предмет того, надо ли женщинам скрывать свой возраст, или стоит им гордиться, тема о том, как выглядеть моложе, волнует общественность. Сегодня обзор аltapress.ru посвящен знаменитым женщинам после 40, которые выглядят удивительно молодо. В чем их секрет красоты?

Гвен Стефани , 50 лет

Глядя на эту эксцентричную блондинку, талантливую певицу, автора хита Don’t Speak, владелицу собственного бренда одежды и маму троих сыновей, трудно поверить, что в октябре ей стукнуло 50. И если скептики могут сказать, что молодое лицо — это результат инъекций и интенсивного макияжа, то про тело им сказать нечего. Отличный пресс, мышцы, пластика молодой девушки (впрочем, не все молодые девушки могут такой фигурой похвастаться). В чем секрет молодости Гвен?

Это очень интенсивные физические нагрузки: спорт 5 (!) раз в неделю — бокс, силовые тренировки, бег. И, (это поймут мамы мальчиков) активное участие во всех мальчишеских забавах: сплавы, игры на свежем воздухе. Что касается питания, то в целом она придерживается ЗОЖ (органические продукты, соевое молоко, обилие овощей и фруктов), но без фанатизма. А поскольку Гвен — итальянка, конечно, иногда она есть и пиццу, и пасту.

Дита фон Тиз , 47 лет

Американская исполнительница и создательница бурлеск-шоу, с которым она по сих пор активно гастролирует по всему миру, Дита фон Тиз заслуживает уважения не только тем, в какой прекрасной физической форме прибывает, но и верности однажды выбранному пути. Она еще в 90-х, когда никакой массовой моды на ретро-образы и в помине не было, стала популяризировать гламурный стиль «Золотого века Голливуда» 30−40-х гг.

Также Дита верна однажды выбранной позиции чайлдфри. Что позволяет ей так хорошо выглядеть? В одном из интервью ELLE она рассказала, что придерживается системы питания Кимберли Снайдер, иногда позволяя себе хлеб и сыр. Почти каждый день занимается пилатесом, никогда не загорает и тщательно бережет кожу от солнца, регулярно посещает дерматолога, чтобы проверить состояние кожи. Так же в ее бьюти-арсенале: знаменитый Crème de La Mer и курсы кремов с ретинолом.

Джулианна Мур , 59 лет

Знаменитая актриса, лауреат премии «Оскар», других престижных кинонаград и прочих регалий, мама двоих детей — вдохновляющий пример для многих женщин. Джулианна не раз рассказывала в интервью о своих секретах молодости. Главный из которых — всегда беречься от солнца: она даже по улице предпочитает ходить по теневой стороне и никогда не сидит на открытых террасах кафе, конечно, пользуется кремами с SPF.

В ее распорядке дня есть место регулярному движению — это бег и йога. Также в интервью Marie Claire актриса призналась, что в целом придерживается правильного питания, но иногда позволяет себе слабости типа ваниль­ного мороженого.