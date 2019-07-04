На отдыхе мы наслаждаемся свободой не только от работы, но и от обязанности наносить сложный макияж, надевать костюмы и делать в салоне прически. Также ведут себя и звезды. Altapress.ru подготовили подборку «отпускных» фотографий знаменитостей.

Рената Литвинова, которая несколько лет назад изменила бьюти-концепту ретро-дивы и стала появляться на публике с «голым лицом», продолжает в том же духе. И хотя она не раз говорила в интервью, что не признает пляжного отдыха, да и вообще отпуск не берет, иногда все-таки может посидеть на берегу под шум прибоя.

А вот Тимати рассиживаться не любит. Он оказался на берегу океана и тут же красиво снялся в лучах заката с сёрфом, демонстрируя публике хорошую физическую форму и тонкую душевную организацию.

Актриса Екатерина Волкова известна тем, что может запросто выставить свои неформальные фото без всякого макияжа. Впрочем, красивая женщина может позволить такую роскошь. Став недавно счастливой обладательницей дачи в Подмосковье, Екатерина там радостно сливается с природой.

Ким Кардашьян гораздо проще увидеть без одежды (ну, или почти без нее), чем без макияжа. Но иногда и такое возможно. Вот, например, как на этом фото. Повезло не только подписчикам ее Instagram, но и еще куче народу, которая не верит своим глазам.

Куда направляется на отдых ненакрашенная Ким, так и осталось загадкой. А вот голливудская актриса Меган Фокс не прочь иногда посетить древние развалины Турции, как простая смертная.

А вот актриса сериала «Остаться в живых» и недавнего блокбастера «Человек-муравей и Оса» Еванджелин Лили имеет занимательное хобби — проводить для детей что-то вроде энтомологических экскурсий, знакомя их с миром насекомых.

Эмилию Кларк, звезду «Игры престолов» и «Звездных войн», подписчики тоже могут иногда видеть без накидок и кожаной амуниции, а во вполне тривиальных джинсах в обществе ее крестного сына.