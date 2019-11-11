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На связи

Более 900 операторов связи в России подключились к реестру запрещенной информации

Российские операторы связи активно подключаются к работе с так называемым Единым реестром запрещенной информации (ЕРЗИ). Об этом сообщает Роскомнадзор.

Интернет.
Интернет.
СС0

Переход к ЕРЗИ означает, что операторы связи быстрее получают информацию о противоправным ресурсам в Интеренете. Это позволяет им ограничивать доступ к ресурсам в пять раз быстрее, подчеркивает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным на начало ноября, с реестром работают более 900 крупных и магистральных операторов связи, что составляет 26% от всех российсыких операторов. Тестовую эксплуатацию проходят еще 25 операторов.

«При этом для операторов новшество не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам», — пишут в Роскомнадзоре.

Подробная информация о переходе на новый механизм выгрузки доступна на портале «Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи».

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