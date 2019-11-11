Более 900 операторов связи в России подключились к реестру запрещенной информации

Переход к ЕРЗИ означает, что операторы связи быстрее получают информацию о противоправным ресурсам в Интеренете. Это позволяет им ограничивать доступ к ресурсам в пять раз быстрее, подчеркивает пресс-служба Роскомнадзора.
По данным на начало ноября, с реестром работают более 900 крупных и магистральных операторов связи, что составляет 26% от всех российсыких операторов. Тестовую эксплуатацию проходят еще 25 операторов.
«При этом для операторов новшество не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам», — пишут в Роскомнадзоре.
Подробная информация о переходе на новый механизм выгрузки доступна на портале «Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи».