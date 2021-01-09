Названы обновления, которые выводят из строя смартфоны

По мнению Тимофеева, это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода.
К примеру, недавно Google выпустила новое обновление приложения Carrier Services для Androod. После его установки пользователи жаловались на перебои с работой СМС-сообщений.
«Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать „Удалить обновления“ или откатить на предыдущую рабочую настройку… Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз „запутываются“ в длинном процессе алгоритмов», — говорит специалист.
Также Тимофеев добавил, что услуги связи у мобильных операторов часто обновляются на новейшие технологии, а это может повлиять на корректность работы смартфона или вообще сломать его.