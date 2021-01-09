Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
На связи

Названы обновления, которые выводят из строя смартфоны

Новые обновления для гаджетов все чаще стали давать сбои, которые «ломают» привычную работу смартфонов. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, пишет «Свободная пресса».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

По мнению Тимофеева, это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода.

К примеру, недавно Google выпустила новое обновление приложения Carrier Services для Androod. После его установки пользователи жаловались на перебои с работой СМС-сообщений.

«Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать „Удалить обновления“ или откатить на предыдущую рабочую настройку… Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз „запутываются“ в длинном процессе алгоритмов», — говорит специалист.

Также Тимофеев добавил, что услуги связи у мобильных операторов часто обновляются на новейшие технологии, а это может повлиять на корректность работы смартфона или вообще сломать его.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость