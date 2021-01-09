Названы обновления, которые выводят из строя смартфоны

Новые обновления для гаджетов все чаще стали давать сбои, которые «ломают» привычную работу смартфонов. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, пишет «Свободная пресса».

По мнению Тимофеева, это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода.

К примеру, недавно Google выпустила новое обновление приложения Carrier Services для Androod. После его установки пользователи жаловались на перебои с работой СМС-сообщений.

«Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать „Удалить обновления“ или откатить на предыдущую рабочую настройку… Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз „запутываются“ в длинном процессе алгоритмов», — говорит специалист.

Также Тимофеев добавил, что услуги связи у мобильных операторов часто обновляются на новейшие технологии, а это может повлиять на корректность работы смартфона или вообще сломать его.