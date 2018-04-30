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Рецепт шашлыка по-алтайски. Что приготовить на пикнике

Сегодня, 07:15.
Потребитель

Весной россияне открывают сезон пикников. Для тех, кто выбирает, что приготовить на природе — шашлык или уху — предлагаем рецепты и того и другого от жителей Алтайского края. А бонусом дарим рецепт мяса с помидорами, названного "Алтайская вкуснятина". Имя этому рецепту дало не название края, а название одноименного района. Из него же пришли к нам секреты приготовления и двух других представленных ниже блюд.

Шашлык.
Шашлык.

Шашлык "От Палыча"

Мясо (свинина, баранина, говядина), 0,5 кг репчатого лука, смесь чёрного и красного перца, пряные травы, зелень.

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Мясо для шашлыка должно быть обязательно свежим или охлаждённым. С мяса убрать лишний жир, чтобы при жарке не горел, жилы, нарезать мясо (лучше поперёк волокон, тогда его будет легче пережевывать). Мясо режется на куски по 200-250 г. Нарезать репчатый лук. Лук, соль, специи, пряные травы, смесь черного и красного перца, мясо - всё кладется слоями. При мариновании мяса для шашлыка чередовать слои: лук-мясо-зелень, причём первым и последним слоем кладётся лук. Обязательно используйте при мариновании шашлыка гнёт. Маринуется шашлык 2,5-3 часа.

Насаживать на шампуры мясо для шашлыка следует вдоль волокон, не делая промежутков между кусками, куски мяса покрупнее должны быть ближе к центру. Шампуры для шашлыка на мангале размещаются как можно ближе друг к другу, создавая тем самым своеобразный купол, позволяющий оптимально использовать жар от углей при жарке шашлыка. Нужно часто переворачивать шашлык, чтобы не подгорал.

Уха от Пустовалова

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Этой ухой угощаем гостей и готовим её на все праздники.

5 кг рыбы карпа "Белый Амур", 10л воды, 6кг картофеля, 4 луковицы, специи, зелень.

Рыбу почистить, убрать жабры, залить холодной водой, добавить картофель, нарезанный кубиком, 1 почищенную луковицу (целую), 2 ст. л. соли, 1/4 ч. л. перца горошек. Все это положить в холодную воду. Разжечь костер и поставить казан на огонь. Рыбу достать сразу после готовности, положить на блюдо, посолить, посыпать зеленым луком. После закипания пену перемешивать, а не снимать. За 2 минуты до готовности добавить 300 г резанного репчатого лука. В каждую тарелку добавить соль, молотый перец, зеленый лук по вкусу.

"Алтайская вкуснятина"

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Это блюдо можно готовить как на костре, так и дома. На 4 чел берется примерно 1кг маралятины (конины, можно свинины или говядины), 2 больших луковицы, примерно с десяток средних помидоров, зелень петрушки. Мясо режем ломтиками и укладываем в небольшой казан или глубокую сковороду, в которую предварительно налили полстакана растительного масла. Укладываем слоем ломтики мяса, затем слой помидоров, нарезанных кольцами. Количество слоев мяса и помидоров зависит от размеров посуды, в которой готовится блюдо (казан, сковорода, гусятница и т.п.), и количества персон, тех, для кого готовится блюдо, т.е. и количество исходных продуктов также зависит от потребности.

Итак, слои мяса и помидоров уложены, сверху посыпаем нарезанным кольцами луком, 2-3 ст. л. сахара, 1 ст. л. без верха соли, молотым красным и черным перцем, петрушкой, кладем 2-3 лавровых листа, закрываем крышкой. Разогреваем на сильном огне до закипания содержимого, затем на медленном огне тушим до готовности примерно 40-45 мин.

Когда готовится это блюдо, замечательный аромат исходит по всей округе. Подается с любым гарниром, конечно, лучше с горяченькой картошкой. Украшается овощами и зеленью.

Справка

Кулинарная книга "Алтайская трапеза" представляет 300 вкусных и полезных рецептов  от жителей Алтайского края. Книга была издана в 2013 году тиражом 300 экземпляров, сейчас ее можно найти в библиотеках региона, а также у некоторых счастливчиков, которым удалось получить это богато оформленное издание.

Редакция сайта altapress.ru договорилась с управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, занимавшимся изданием "Алтайской трапезы" на публикацию рецептов наших земляков из этой книги. Все они будут выходить в рубрике "Алтайские рецепты".

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