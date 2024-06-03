Лунный посевной календарь 2024: когда и что лучше высаживать летом

Лунный календарь содержит в себе цикл смены фаз Луны, который имеет в себе четыре этапа: новолуние, пребывающая луна, полнолуние и убывающая луна. Он предполагает, что в тот или иной момент более допустимы определенные садовые работы. Когда лучше садить урожай этим летом, расскажет altapress.ru.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 года

Июнь идеально подходит для посадки корнеплодов, а именно моркови и свеклы. Также будет успех у зелени.

Самыми удачными днями для работы на грядках будут 8 и 9 июня. В эти дни рассада будет расти быстрее. Сорта же зелени вырастут за две-три недели. Так же благоприятными днями являются: 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 27 июня.

Не рекомендуется заниматься посевом: 1, 2, 10, 11, 24, 25, 29 и 30 июня.

Лунный посевной календарь на июль 2024 года

В жарком июле уже в середине месяца отходит черешня, поспевает малина, а так же начинается сбор клубники. Можно смело садить редис, капусту, огурцы, кукурузу, а так же бобовые.

Рассада лучше приживается 1, 2 и 5 июля. Наиболее благоприятными днями будут: с 12 по 16 июля, а также на 19, 20, 24, 25, 28 и 29 июля.

Нежелательно выходить на грядки 7 и 8 июля.

Лунный посевной календарь на август 2024 года

Для последнего летнего месяца лучше садить редис, горох и спаржевую фасоль. Главное, чтобы у сорта был маленький срок созревания. Так же удачным будет высадить пекинскую капусту.

Рекомендуется заниматься посевами: с 1 по 3 августа, а так же с 9 по 13 августа.

Неблагоприятными днями являются: 6, 7, 8, 14, 15, 26, 27 и 28 августа.

Екатерина Коваленко

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