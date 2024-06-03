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Лунный посевной календарь 2024: когда и что лучше высаживать летом

Лунный календарь содержит в себе цикл смены фаз Луны, который имеет в себе четыре этапа: новолуние, пребывающая луна, полнолуние и убывающая луна. Он предполагает, что в тот или иной момент более допустимы определенные садовые работы. Когда лучше садить урожай этим летом, расскажет altapress.ru.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

Лунный посевной календарь на июнь 2024 года

Июнь идеально подходит для посадки корнеплодов, а именно моркови и свеклы. Также будет успех у зелени.

Самыми удачными днями для работы на грядках будут 8 и 9 июня. В эти дни рассада будет расти быстрее. Сорта же зелени вырастут за две-три недели. Так же благоприятными днями являются: 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 27 июня.

Не рекомендуется заниматься посевом: 1, 2, 10, 11, 24, 25, 29 и 30 июня.

Лунный посевной календарь на июль 2024 года

В жарком июле уже в середине месяца отходит черешня, поспевает малина, а так же начинается сбор клубники. Можно смело садить редис, капусту, огурцы, кукурузу, а так же бобовые.

Рассада лучше приживается 1, 2 и 5 июля. Наиболее благоприятными днями будут: с 12 по 16 июля, а также на 19, 20, 24, 25, 28 и 29 июля.

Нежелательно выходить на грядки 7 и 8 июля.

Лунный посевной календарь на август 2024 года

Для последнего летнего месяца лучше садить редис, горох и спаржевую фасоль. Главное, чтобы у сорта был маленький срок созревания. Так же удачным будет высадить пекинскую капусту.

Рекомендуется заниматься посевами: с 1 по 3 августа, а так же с 9 по 13 августа.

Неблагоприятными днями являются: 6, 7, 8, 14, 15, 26, 27 и 28 августа.

Екатерина Коваленко

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