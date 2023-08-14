Не видя берегов. Застройщики в Барнауле упорно стараются превратить воду в землю

Такое решение было мотивировано тем, что подобные проекты затеваются крайне редко. В Барнауле над этим аргументом могли бы просто посмеяться. Здесь хотят застроить жилыми домами Лесной пруд на реке Барнаулке и часть залива Оби — Ковша. На каком этапе находятся эти проекты и чем успели отличиться, читайте в нашем материале.

Нешуточные страсти несколько лет кипят вокруг сразу двух проектов создания искусственных земельных участков на водных объектах в Барнауле. Случай, между прочим, уникальный. В конце 2019 года Госдума РФ отменила аукционы на создание искусственных земельных участков на водных объектах.

Ковш

Проект

Проект засыпки части Ковша появился в 2017 году. Он был разработан компанией «Акватория», связанной с известным барнаульским бизнесменом Сергеем Мудриком. Первоначально планировалось засыпать 0,5 га залива. В 2019 году проект был скорректирован, а площадь засыпки уменьшилась до 0,22 га. 29 июля начались торги за право заключения договора о формировании на Ковше земельного участка, предназначенного для строительства трех многоэтажек.

Начальная цена составляла 60 тыс. рублей, а сама процедура торгов казалась простой формальностью. Однако именно в этот момент и произошел первый неожиданный поворот. В аукцион включилась компания «ГенПодряд», контролируемая владельцем сети автомобильных магазин-сервисов ZavGar Андрееем Загариным. В итоге торги так и не дошли до логического завершения, а потом и вовсе были приостановлены, поскольку за Ковш между Мудриком и Загариным разгорелась еще и судебная баталия.

Жилье на Ковше Анна Зайкова

Суды

Дело в том, что участок на берегу Ковша, где когда-то была причальная набережная, оказался продан различными (уже несуществующими) структурами и Мудрику, и Загарину. Выяснение отношений между ними, по данным СМИ, доходило до рукоприкладства — якобы, Сергей Мудрик дважды ударил Андрея Загарина кулаком в лицо прямо в кабинете замначальника территориального управления Росимущества, пригласившего бизнесменов в надежде уладить разногласия.

Росимущество также являлось одной из сторон судебных разбирательств, поэтому дело оказалось несколько сложнее, нежели простой спор двух хозяйствующих субъектов, однако подробности можно опустить, потому что в конечном итоге спорная территория досталась Андрею Загарину. Он от засыпки Ковша отказываться не собирался, более того, за основу им был взят все тот же проект «Акватории».

Суд. Pixabay.com

Когда ожидается засыпка

Проектом искусственного участка занимается «СИБГЕОСТРОЙ» во главе с инженером Александром Демидовым. Компания проектировала террасирование склонов Нагорного парка, а также водоотведение и берегоукрепление у набережной Оби.

Рядовым барнаульцам идея засыпать Ковш категорически не нравится — многие хотели бы видеть его облагороженным. Неоднократно высказывались идеи обустройства там парка отдыха с набережной. Особенно сильно планы по засыпке Ковша раздражают жителей ЖК «Новая пристань». Многие из них покупали здесь квартиры именно из-за того, что дом находится на берегу водоема.

Впрочем, когда дойдет дело до реальной засыпки, пока что совершенно неясно. Создание участка по проекту занимает пять месяцев и до принятия нового генплана, а затем и новых Правил землепользования и застройки к нему, вряд ли начнется. Учитывая, что с 20 апреля по 20 мая из-за рыбного нереста работать будет нельзя, то, скорее всего, раньше следующего июня Ковш вряд ли начнут засыпать. А к тому времени все еще может измениться.

Жилье на Ковше Анна Зайкова

Лесной пруд

Предыстория

Вторым водным объектом, на котором хотят создать искусственный земельный участок, стал Лесной пруд. Это участок на реке Барнаулке, который образовался после возведения дамбы несколько ниже по течению. Самого пруда там давно уже нет, осталась лишь заболоченная пойма. Здесь собираются обустроить самую длинную в городе набережную и площадку под строительство.

В 2014 году компания «МДС-Алтай» получила разрешение добывать на Лесном пруду песок и начала инвестировать в разработку месторождения средства, вложив за полгода 37 млн рублей. Однако спустя полгода мэрия Барнаула внезапно отозвала свое разрешение на реализацию этого проекта. Компания пыталась судиться с администрацией, но суд встал на сторону чиновников. Проект, по сути, оказался заморожен, пребывая на паузе и по сей день.

Местность Лесного пруда. Данил Дегтярев

Жилой комплекс

И тогда в 2019 году «МДС-Алтай» представил проект создания на Лесном пруду искусственного земельного участка, на котором за 10 лет предполагалось построить 29 многоэтажек, а также школу, детсад и спорткомплекс. Ряд экспертов усомнился в том, что такой ЖК можно построить за столь короткое время. Тем более, что основным видом деятельности «МДС-Алтай» значилось вовсе не строительство, а разработка гравийных и песчаных карьеров и добыча глины и каолина.

В мае 2019 года минприроды Алтайского края объявило аукцион на создание участка, однако в июле вновь вмешалась барнаульская мэрия, заявив, что вопрос требует дополнительного изучения. Торги были остановлены. «МДС-Алтай» попытался возобновить их через суд, но вскоре, по всей видимости, нашел возможность решить дело миром.

Зимой 2019-2020 года проект застройки Лесного пруда рассматривала рабочая группа, в которую вошли представители мэрии, архитекторы, депутаты Барнаульской гордумы, министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, градостроительной инспекции. Дело сдвинулось с мертвой точки.

Оформление документов. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Снова здорово

В 2020 году был проведен повторный аукцион. И «МДС-Алтай» даже оказался не единственным участником торгов — на них также заявлялась некая фирма «Ритм», но проиграла.

В настоящее время «МДС-Алтай» ожидает заключения госэкспертизы, которое позволит начать строительство. Уточняется, что компания не будет возводить сам жилой комплекс — ее задачей станет расчистка русла реки, сооружение подпорной стенки и набережной, а на образовавшуюся площадку смогут зайти застройщики.

В районе бывшего пруда Лесной. Осень, 2018 год. Altapress.ru

Что касается мнения жителей, то они разделились. Некоторые опасаются, что местной экосистеме будет нанесен ущерб, кто-то даже говорит о том, что территория лишится природных красот. Другие считают, что новый квартал и набережная гораздо лучше болота и стихийных свалок.

В «МДС-Алтай» заверяют, что после проведения работ жителей частного сектора перестанет подтапливать, экология не пострадает, а сама компания при необходимости поможет со строительством части дороги вдоль нового участка, на которую можно будет перенаправить часть автомобильного трафика, разгрузив от пробок путь в центр.