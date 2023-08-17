Новому рынку — новый сквер. В центре Барнаула появится аллея с подземной парковкой

Как будет выглядеть сквер-парковка
Парковку планируется разместить через дорогу от жилой четырехэтажки, которая расположена по адресу Рыночный проезд, 9 — между ней и крытым зданием рынка.
Подземная парковка на 175 машиномест состоит из двух уровней. Въезд и выезд осуществляются по двухполосным разделенным пандусам. В парковке предполагается открытое хранение автомобилей, при этом часть парковок обеспечена дополнительными кладовыми для хранения.
На пандусах предусмотрены пешеходные части, есть три лестницы — на случай эвакуации. Сверху парковки предлагается комплексное благоустройство с созданием газонов и пешеходных дорожек, высадкой кустарников, установкой скамей.
Праздник может продлиться недолго
Отмечается, что проезд находится в собственности жилого дома на Рыночном проезде, 9. Однако, по словам представлявшего проект архитектора Михаила Шмидта, жильцы охотно согласились на наложение сервитута (ограничение прав пользования). И действительно, кто же будет против нового сквера и парковок, с которыми в центре города дефицит?
Но в данном случае есть один нюанс — в перспективе собственник планирует вместо части парковки разместить магазин с двумя подземными этажами. Остальная же часть станет открытой наземной парковкой, обеспечивающей нужды этого магазина. Такое решение вызвало у членов градсовета закономерный скепсис.
Архитектору указали, что для изменения проекта планировки, необходимого для строительства магазина, в любом случае придется проводить общественные обсуждения, поэтому мнение жителей однозначно будет в той или иной мере высказано, а магазин вместо сквера с парковками они легко могут и не одобрить.