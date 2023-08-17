17 августа
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Дом и дача

Новому рынку — новый сквер. В центре Барнаула появится аллея с подземной парковкой

На Новом рынке в Барнауле ожидается строительство подземной парковки, над которой разобьют благоустроенную зеленую аллею с лавочками. Ее проект сегодня одобрил градостроительный совет.

Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.

Как будет выглядеть сквер-парковка

Парковку планируется разместить через дорогу от жилой четырехэтажки, которая расположена по адресу Рыночный проезд, 9 — между ней и крытым зданием рынка.

Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.

Подземная парковка на 175 машиномест состоит из двух уровней. Въезд и выезд осуществляются по двухполосным разделенным пандусам. В парковке предполагается открытое хранение автомобилей, при этом часть парковок обеспечена дополнительными кладовыми для хранения.

На пандусах предусмотрены пешеходные части, есть три лестницы — на случай эвакуации. Сверху парковки предлагается комплексное благоустройство с созданием газонов и пешеходных дорожек, высадкой кустарников, установкой скамей.

Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.

Праздник может продлиться недолго

Отмечается, что проезд находится в собственности жилого дома на Рыночном проезде, 9. Однако, по словам представлявшего проект архитектора Михаила Шмидта, жильцы охотно согласились на наложение сервитута (ограничение прав пользования). И действительно, кто же будет против нового сквера и парковок, с которыми в центре города дефицит?

Но в данном случае есть один нюанс — в перспективе собственник планирует вместо части парковки разместить магазин с двумя подземными этажами. Остальная же часть станет открытой наземной парковкой, обеспечивающей нужды этого магазина. Такое решение вызвало у членов градсовета закономерный скепсис.

Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Парковка со сквером на Новом рынке.
Проектная документация.

Архитектору указали, что для изменения проекта планировки, необходимого для строительства магазина, в любом случае придется проводить общественные обсуждения, поэтому мнение жителей однозначно будет в той или иной мере высказано, а магазин вместо сквера с парковками они легко могут и не одобрить.

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