14 февраля
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Дом и дача

Позаботьтесь о помидорах. Когда сажать рассаду в 2023 году

Весна осторожными шагами приближается к России, а значит, скоро дачный сезон. Altapress.ru рассказывает, когда сажать рассаду в 2023 году.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
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1
Какие овощи стоит посадить пораньше?

Раньше всех для рассады высаживают баклажаны, перцы и корневой сельдерей — с 20 февраля по 5 марта. У них большой вегетационный период, и они должны побыть дома продолжительное время.

Предварительно семена замачивают на пару дней в теплой влажной ткани. А затем высаживают. Эти овощи требовательны к температуре и любят тепло — 25 — 30 градусов.

Томаты же высаживают позже — с 15 марта по 5 апреля.

Перцы.
Перцы.
freepik.com
2
Какие можно садить сразу в грунт?

Устойчивы к первым весенним холодам огурцы и капуста. Например, всходы белокочанной капусты переносят кратковременное понижение температуры до -5 градусов.

Семена огурцов можно сразу высадить в грунт в конце мая, капусты — в конце апреля или начале мая

3
Какая почва подойдет для рассады?

Идеальной почвой для рассады станет плодородный слой хорошей садовой или огородной земли. Садоводы со стажем готовят землю с осени, смешивая чернозем с перегноем, песком и торфом.

Однако в городе заготовить землю будет проблематично. Поэтому вы можете купить готовую почвенную смесь в любом садовом магазине.

Огород, рассада, грядки.
Огород, рассада, грядки.
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4
Лучшее место для рассады?

Рассада очень светолюбива, поэтому оптимальное для овощей место — южные окна.

Однако в феврале солнце не слишком радует огородников, особенно в сибирском регионе. Поэтому овощам потребуется дополнительная подсветка фитолампами.

5
Нужно ли пикировать саженцы?

Пикировка — это пересадка сеянца в другой горшок, во время которой прищипывают кончик корня. Такой метод подходит не для всех культур. Томаты ее хорошо переносят, а вот перцам и баклажанам она противопоказана.

Большинство садоводов отказались от пикировки, так как считают это дело слишком хлопотным.

Росток, рассада.
Росток, рассада.
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6
Лунный календарь садовода

Самые благоприятные дни — 22.

Благоприятные дни — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 28.

Нейтральные дни — 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 27.

Нежелательные дни — 6.

Самые неблагоприятные дни — 19, 20.

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