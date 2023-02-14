Позаботьтесь о помидорах. Когда сажать рассаду в 2023 году

Раньше всех для рассады высаживают баклажаны, перцы и корневой сельдерей — с 20 февраля по 5 марта. У них большой вегетационный период, и они должны побыть дома продолжительное время.
Предварительно семена замачивают на пару дней в теплой влажной ткани. А затем высаживают. Эти овощи требовательны к температуре и любят тепло — 25 — 30 градусов.
Томаты же высаживают позже — с 15 марта по 5 апреля.
Устойчивы к первым весенним холодам огурцы и капуста. Например, всходы белокочанной капусты переносят кратковременное понижение температуры до -5 градусов.
Семена огурцов можно сразу высадить в грунт в конце мая, капусты — в конце апреля или начале мая
Идеальной почвой для рассады станет плодородный слой хорошей садовой или огородной земли. Садоводы со стажем готовят землю с осени, смешивая чернозем с перегноем, песком и торфом.
Однако в городе заготовить землю будет проблематично. Поэтому вы можете купить готовую почвенную смесь в любом садовом магазине.
Рассада очень светолюбива, поэтому оптимальное для овощей место — южные окна.
Однако в феврале солнце не слишком радует огородников, особенно в сибирском регионе. Поэтому овощам потребуется дополнительная подсветка фитолампами.
Пикировка — это пересадка сеянца в другой горшок, во время которой прищипывают кончик корня. Такой метод подходит не для всех культур. Томаты ее хорошо переносят, а вот перцам и баклажанам она противопоказана.
Большинство садоводов отказались от пикировки, так как считают это дело слишком хлопотным.
Самые благоприятные дни — 22.
Благоприятные дни — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 28.
Нейтральные дни — 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 27.
Нежелательные дни — 6.
Самые неблагоприятные дни — 19, 20.