Позаботьтесь о помидорах. Когда сажать рассаду в 2023 году

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Какие овощи стоит посадить пораньше?

Раньше всех для рассады высаживают баклажаны, перцы и корневой сельдерей — с 20 февраля по 5 марта. У них большой вегетационный период, и они должны побыть дома продолжительное время.

Предварительно семена замачивают на пару дней в теплой влажной ткани. А затем высаживают. Эти овощи требовательны к температуре и любят тепло — 25 — 30 градусов.

Томаты же высаживают позже — с 15 марта по 5 апреля.