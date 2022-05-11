11 мая
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Дом и дача

Советы: как подкормить огурцы в теплице, чтобы получить хороший урожай

В мае принято высаживать овощи в теплицах. В этом же месяце важно подкармливать огурцы, помидоры и перцы. Как сделать это правильно и получить высокий урожай, пишет yamal-media.ru.

Огурцы, овощи.
Огурцы, овощи.
СС0

Отмечается, что огурцам нужны 4 поэтапных подкормки. Начинать их рекомендуют за 2 недели до высадки в грунт.

Первая. Разведите в 10 литрах воды по столовой ложке аммиачной селитры и сернокислого калия. Сюда же добавьте двойной суперфосфат в объеме спичечного коробка. Полейте рассаду, учитывая расход 1 литр на одно растение.

Вторая (ее проводят в период цветения). Разведите в 10 литрах воды стакан золы (кстати, ее можно заменить двумя столовыми ложками сернокислого калия), 0,3 грамма сернокислого марганца, 0,5 граммов борной кислоты, столовую ложку нитрофоски и 500 мл жидкого коровяка. Полейте землю под огурцами — из расчета 3 литра смеси на кв. м грунта.

Третья (в период образования зеленцов). В этом же объеме воды разведите стакан золы, 5 столовых ложек мочевины и 2 столовых ложки калийной селитры.

Четвертая (ее проводят через 10 дней после третьей подкормки). В воде растворите стакан золы и полейте огурцы под корень. Кроме того, листья надо обработать мочевиной (1 спичечный коробок разведите в 10 литрах воды). Это продлит плодоношение культуры.

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