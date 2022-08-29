У картошки глаза велики. Когда и как собирать урожай в 2022 году

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Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля?

У картошки, выкопанной слишком рано, тонкая кожицу. Она может загнить даже из-за легких повреждений.

Такой урожай подходит только для еды «здесь и сейчас», но не для длительного хранения.

И наоборот, если садовод копает картофель слишком поздно, то он рискует пропустить теплый сентябрьский период, который благоприятен для клубней.

Дождливая погода не только помешает уборке, но и способствует быстрому гниению урожая.