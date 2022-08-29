У картошки глаза велики. Когда и как собирать урожай в 2022 году

У картошки, выкопанной слишком рано, тонкая кожицу. Она может загнить даже из-за легких повреждений.
Такой урожай подходит только для еды «здесь и сейчас», но не для длительного хранения.
И наоборот, если садовод копает картофель слишком поздно, то он рискует пропустить теплый сентябрьский период, который благоприятен для клубней.
Дождливая погода не только помешает уборке, но и способствует быстрому гниению урожая.
Ранний молодой картофель созревает за 45−60 суток и его можно выкопать в середине июня-начале июля. Но его нужно есть сразу, так как для хранения он не подходит.
Поздние сорта следует собирать в конце августа-начале сентября. Нежаркие, солнечные дни идеальны для сбора «глазастого» урожая.
Если ботва на картофеле сохнет и желтеет, то через 3 недели уже можно приступать к копке.
Если шкурка на всех клубнях плотная, а большинство картофелин уже отделились от куста, — значит, пора собирать урожай.
За пару недель до уборки картофеля обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки с рядков.
Копать лучше вилами. Втыкайте их в землю на расстоянии 15−20 сантиметров от куста и осторожно переворачивайте землю.
Сортируйте клубни: для хранения и на будущие семена. Семенной картофель следует брать только из хороших здоровых «гнезд».
Хранить картофель лучше всего в погребе при температуре +2… +3 градуса. Если она ниже, урожай лучше дополнительно утеплить.
Влажность воздуха должна быть примерно 70%. Будет ниже — клубни завянут. Выше — загниют.
Если влажность ниже нормы, в погреб можно поставить ведра с водой. А когда она слишком высокая, помещение надо почаще проветривать.
Можно. При комнатной температуре клубни могут храниться около 2 месяцев. Их рекомендуют оставлятьь в темном месте, иначе они позеленеют и станут несъедобными.
Также овощ можно держать на балконе в мешках. Если температура ниже нуля, то помещение необходимо утеплить.