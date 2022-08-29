29 августа
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Дом и дача

У картошки глаза велики. Когда и как собирать урожай в 2022 году

  1. Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля?
  2. Когда можно копать картофель?
  3. Приметы, что картофель созрел
  4. Советы огородникам
  5. Как правильно хранить картофель?
  6. Можно ли хранить картошку дома?

Приближается сбор урожая, и все больше огородников задаются вопросом, когда и как лучше выкопать картофель. Altapress.ru рассказывает, какой период для этого самый благоприятный, как хранить овощ и как собрать максимально большой урожай.

1
Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля?

У картошки, выкопанной слишком рано, тонкая кожицу. Она может загнить даже из-за легких повреждений.

Такой урожай подходит только для еды «здесь и сейчас», но не для длительного хранения.

И наоборот, если садовод копает картофель слишком поздно, то он рискует пропустить теплый сентябрьский период, который благоприятен для клубней.

Дождливая погода не только помешает уборке, но и способствует быстрому гниению урожая.

2
Когда можно копать картофель?

Ранний молодой картофель созревает за 45−60 суток и его можно выкопать в середине июня-начале июля. Но его нужно есть сразу, так как для хранения он не подходит.

Поздние сорта следует собирать в конце августа-начале сентября. Нежаркие, солнечные дни идеальны для сбора «глазастого» урожая.

Картофель
Картофель
pixabay.com
3
Приметы, что картофель созрел

Если ботва на картофеле сохнет и желтеет, то через 3 недели уже можно приступать к копке.

Если шкурка на всех клубнях плотная, а большинство картофелин уже отделились от куста, — значит, пора собирать урожай.

4
Советы огородникам

За пару недель до уборки картофеля обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки с рядков.

Копать лучше вилами. Втыкайте их в землю на расстоянии 15−20 сантиметров от куста и осторожно переворачивайте землю.

Сортируйте клубни: для хранения и на будущие семена. Семенной картофель следует брать только из хороших здоровых «гнезд».

Картофель, овощи, продукты, урожай.
Картофель, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/
5
Как правильно хранить картофель?

Хранить картофель лучше всего в погребе при температуре +2… +3 градуса. Если она ниже, урожай лучше дополнительно утеплить.

Влажность воздуха должна быть примерно 70%. Будет ниже — клубни завянут. Выше — загниют.

Если влажность ниже нормы, в погреб можно поставить ведра с водой. А когда она слишком высокая, помещение надо почаще проветривать.

6
Можно ли хранить картошку дома?

Можно. При комнатной температуре клубни могут храниться около 2 месяцев. Их рекомендуют оставлятьь в темном месте, иначе они позеленеют и станут несъедобными.

Также овощ можно держать на балконе в мешках. Если температура ниже нуля, то помещение необходимо утеплить.

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