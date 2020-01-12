А пивнушки процветают. В Барнауле закрылся легендарный магазин-салон

О закрытии хорошо известного в Барнауле салона новобрачных на Новом рынке написал в соцсетях журналист и писатель Сергей Тепляков. Его поддержали френды: «Целая эпоха ушла», — пафосно заявил один из них.

Салон закрывается , пивбары процветают

Салон новобрачных на пр. Ленина, 96б находился здесь еще с советских времен, пишет Сергей Тепляков. Во времена всеобщего дефицита здесь можно было купить весьма ценные вещи к свадьбе.

Правда, попасть сюда можно было попасть только с приглашением, вспоминает журналист: их выдавали во Дворце бракосочетаний после подачи заявления о вступлении в брак. Или по блату.

«В 2000-е народ усердно женился — так что этот салон сосуществовал с еще одним, буквально через дорогу. А теперь тот салон, через дорогу, закрылся. Там теперь пивнушка. И этот — закрылся. Помним. И даже немного скорбим», — написал Тепляков.

Свадьба CCO

Что мы о нём помним

Подписчики аккаунта Сергея Теплякова, как и он, похоже, немного скорбят. И вспоминают, как там покупали дефицитные товары.

«Я там покупала белые свадебные босоножки»… «Югославские туфли были там прикуплены… По случаю»… «Я там свои свадебные талоны отоварила: две сумочки импортные и еще что-то»… «А мне там к выпускному в школе туфли чешские купили»…

Геннадий Шейда. Анна Зайкова , altapress.ru

Общественник Геннадий Шейда пишет, что после подачи заявления в ЗАГС купил в нем чешский костюм. И сразу женился.

Помню тот костюм до сих пор. Да и как не помнить, до этого носил костюмы только горно-алтайской фабрики, — вспоминаю Шейда.

Судя по отзывам, жизнь толкала людей и на хитрости: «С целью приобретения костюма финского было подано фиктивное заявление», — вспомнил еще один подписчик странички Теплякова.

В общем, «целая эпоха ушла», это «очень знаковое место для рождённых в прошлом веке», — сказал другой.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Что там случилось

Продажей свадебной одежды в салоне на пр. Ленина, 96-б занималась фирма «Салон новобрачных». Отзывы о самом салоне в последние годы были весьма противоречивые: на «Флампе» на обслуживание жаловались, но и хвалили его.

Известно, что в фирме «Салон новобрачных» много лет был конфликт между соучредителями. Одного из них исключили из состава учредителей по решению суда.

В дальнейшем исключенный предприниматель добился решения суда о возмещении ему стоимости отнятой доли. В пользу этого соучредителя «Салон новобрачных» должен уплатить 8,7 млн рублей.

Решение об этом вынес арбитраж в декабре 2019 года, эта сумма вдвое превышает годовую выручку фирмы, поданным портала «За честный бизнес», в 2018 году она составляла 4,3 млн рублей. Возможно, с этим иском и связан закрытие салона.