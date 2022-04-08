8 апреля
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Экономика

Acer решила остановить работу в России

Тайваньская компания Acer объявила о приостановке деятельности в России, пишет РБК.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

Представитель производителя отметил, что в компании внимательно следят за безопасностью всех своих сотрудников и предпринимают усилия по оказанию помощи всем пострадавшим и их семьям.

Компания сотрудничает с рядом международных агентств и неправительственных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.

«Acer строго соблюдает применимые законы и правила международной торговли и внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной», — подчеркнула компания.

Представитель консалтинговой компании IDC сообщил, что по их данным за 2021 финансовый год, доля ноутбуков от Acer в России составила 14,5% из общей доли продаж ноутбуков в стране.

Ранее власти Тайваня объявили, что ужесточат контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в Россию — компании должны получать специальную экспортную лицензию.

В феврале американский производитель электроники Dell временно прекратил продажу своей продукции в России и на Украине.

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