Администрация проблемного района края взяла на себя угольные долги другого муниципалитета

Администрация Каменского района проиграла суд алтайскому минстрою, требовавшему вернуть долг за резервный уголь другого муниципалитета, ныне вошедшего в состав района: — Камня-на-Оби. Судебное дело примечательно тем, что стороны дважды судились в одной инстанции из-за одного и того же долга, а также тем, что изначально администрация района возражала против погашения долга города, а затем резко изменила позицию.

Кому я должен , всем прощаю

Как следует из материалов арбитражного дела, Камень-на-Оби, еще будучи самостоятельным муниципалитетом (до объединения города и района), получил из резервного запаса региона уголь. Но не рассчитался за него.

В 2016 году муниципалитеты объединили. После этого администрацию города начали ликвидировать. Тогда и возник вопрос, кто заплатит за резервный уголь? В минстрое края полагали: отвечать должна администрация района. Но в администрации района поначалу с этими не согласились.

Попытка первая: неудачная

Минстрой края дважды пытался добиться возврата этого долга от администрации района. В 2018 году он предъявил ей иск на 24 млн рублей. Ведомство начало судиться в арбитраже, но проиграло иск, решение вступило в силу и не отменено.

По мнению судьи, минстрой не доказал, что администрация района — правопреемник городской. А значит, с долгом надо было идти в ликвидационную комиссию администрации Камня-на-Оби.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Попытка вторая: изменили детали

В начале 2019 года минстрой края вновь потребовал этот же долг от администрации района. Он уменьшил сумму до 21 млн рублей, при этом номера и даты договоров поставки угля из резервного запаса в обоих исках совпадают.

В новом иске представитель минстроя также несколько уточнил сторону иска: ответчиком выступила администрация Камня-на-Оби в лице администрации района (а не напрямую администрация района, как было раньше).

В качестве аргумента в пользу того, что погасить долг города придется району, минстрой привел акт сверки взаимных расчетов, подписанный в ноябре 2018 года и.о. главы района Евгенией Гордиенко от имени администрации Камня-на-Оби.

Уголь. Олег Богданов

Поменяли юриста

Поначалу представитель администрации района в суде потребовал прекратить производство по делу. Во-первых, потому, что суд по этому долгу уже состоялся, и минстрою было отказано. Решение суда вступило в силу.

Во-вторых, как полагал юрист администрации района, Евгения Гордиенко подписала акт сверки, не имея на то полномочий. За долг города должна отвечать администрация города, а сегодня — ее ликвидационная комиссия, которая права подписывать такие документы и.о. главы района не делегировала. После подписания акта невозможно прекращение дела по причине пропуска срока исковой давности, полагал юрист.

Однако после того, как эта позиция была высказана на суде, администрация района сменила юриста, представлявшего на суде ее интересы. И новый представитель снял все возражения. В итоге возвращать долг за город будет все-таки районная администрация.