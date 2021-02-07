«Аэрофлот» объявил итоги 2020 года: компания понесла страшные убытки

Ведущий российский авиаперевозчик по итогам деятельности в 2020 году потерпел убытки в размере 96,5 млрд рублей. Об этом свидетельствует публичная отчетность компании, опубликованная на сайте.

Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%.

Как пишут «Ведомости», выручка компании снизилась с 551 млрд рублей, заработанных в 2019 году, до 228 млрд.

Как следствие, вместо прежней прибыли (5,3 млрд рублей) в «Аэрофлоте» получен колоссальный убыток.

В первую очередь, убытки в самом «Аэрофлоте» объясняют распространением коронавирусной инфекцией и закрытием воздушных международных сообщений.

Лишь в IV квартале прошлого года ситуация начала улучшаться, но повлиять на общие финансовые итоги уже не смогла.

В целом, пассажироперевозки «Аэрофлота» в прошлом году снизились на 61% - до 14,6 млн человек.

По данным популярного телеграм-канала «Незыгарь», именно провальные финансовые результаты стали причиной увольнения в конце прошлого года бывшего теперь уже генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

В Кремле приняли решение его «по-тихому заменить» на генерального директора «Государственной транспортной лизинговой компании» Михаила Полубояринова.