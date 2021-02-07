«Аэрофлот» объявил итоги 2020 года: компания понесла страшные убытки

Как пишут «Ведомости», выручка компании снизилась с 551 млрд рублей, заработанных в 2019 году, до 228 млрд.
Как следствие, вместо прежней прибыли (5,3 млрд рублей) в «Аэрофлоте» получен колоссальный убыток.
В первую очередь, убытки в самом «Аэрофлоте» объясняют распространением коронавирусной инфекцией и закрытием воздушных международных сообщений.
Лишь в IV квартале прошлого года ситуация начала улучшаться, но повлиять на общие финансовые итоги уже не смогла.
В целом, пассажироперевозки «Аэрофлота» в прошлом году снизились на 61% - до 14,6 млн человек.
По данным популярного телеграм-канала «Незыгарь», именно провальные финансовые результаты стали причиной увольнения в конце прошлого года бывшего теперь уже генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.
В Кремле приняли решение его «по-тихому заменить» на генерального директора «Государственной транспортной лизинговой компании» Михаила Полубояринова.