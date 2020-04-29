Агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «стабильным» прогнозом

Эксперты S&P ожидают, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках, отмечается в релизе агентства.

Прогноз «стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

Справка

ПАО «Банк УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.