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Экономика

Российским авиакомпаниям запретили покупать самолеты Airbus и запчасти к ним

Новые санкции ЕС запрещают поставку в Россию самолетов и запчастей Airbus, пишет РБК.

Airbus А321.
Airbus А321.
uralairlines.ru

Официальный представитель Airbus в России Юлия Пронина сообщила, что компания планирует действовать в соответствии со всеми санкциями и согласно законам, как только они будут приняты.

Пока комментировать возможные последствия санкций для Airbus и в целом для аэрокосмической индустрии рано.

По последним данным, российские авиакомпании (в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Nordwind и другие) используют 322 самолета производства Airbus.

«Ростех» пока может предложить российским перевозчикам только региональные Superjet 100, добавляет издание.

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