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Экономика

Акселератор роста малого бизнеса стартует в Алтайском крае

С 11 июля в Алтайском крае начинается прием заявок на участие в Акселераторе роста малого бизнеса. Программа уже реализуется в 12 регионах России.

Акселератор роста малого бизнеса.
Акселератор роста малого бизнеса.
Предоставлено altapress.ru.

Основные мероприятия акселератора пройдут с 18 августа по 20 октября.

В ходе обучения участники вместе с наставниками смогут комплексно усилить свои проекты, проработать возможности масштабирования бизнеса, привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений.

Участие в Акселераторе открывает для малых предпринимателей реальные возможности, в числе которых:

  • заключение пилотной сделки с федеральным заказчиком;
  • расширение территориального присутствия, выход в новые ниши и регионы;
  • прохождение подготовки по перезагрузке действующей бизнес-модели на основе опыта предпринимателей из 30 регионов России;
  • участие в «Road show» по поиску перспективных ниш и партнеров.

Слободчиков Антон Валерьевич,
директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Фокус программы направлен на развитие «силы регионов» путём продвижения на федеральный рынок малых компаний с высоким потенциалом роста. В результате компании малого бизнеса получают опыт сотрудничества с крупными корпоративными заказчиками из числа партнеров программы и расширяют свое присутствие в рынке корпоративного заказа.

Организатором проекта в Алтайском крае выступает Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.

Подать заявку на участие в акселераторе можно до 17 августа по ссылке: https://federalbusiness.ru/altai.

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