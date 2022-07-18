Акселератор роста малого бизнеса стартует в Алтайском крае

С 11 июля в Алтайском крае начинается прием заявок на участие в Акселераторе роста малого бизнеса. Программа уже реализуется в 12 регионах России.

Основные мероприятия акселератора пройдут с 18 августа по 20 октября.

В ходе обучения участники вместе с наставниками смогут комплексно усилить свои проекты, проработать возможности масштабирования бизнеса, привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений.

Участие в Акселераторе открывает для малых предпринимателей реальные возможности, в числе которых:

заключение пилотной сделки с федеральным заказчиком;

расширение территориального присутствия , выход в новые ниши и регионы;

выход в новые ниши и регионы; прохождение подготовки по перезагрузке действующей бизнес-модели на основе опыта предпринимателей из 30 регионов России;

участие в «Road show» по поиску перспективных ниш и партнеров.

Слободчиков Антон Валерьевич,

директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Фокус программы направлен на развитие «силы регионов» путём продвижения на федеральный рынок малых компаний с высоким потенциалом роста. В результате компании малого бизнеса получают опыт сотрудничества с крупными корпоративными заказчиками из числа партнеров программы и расширяют свое присутствие в рынке корпоративного заказа.

Организатором проекта в Алтайском крае выступает Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.

Подать заявку на участие в акселераторе можно до 17 августа по ссылке: https://federalbusiness.ru/altai.