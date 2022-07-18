Акселератор роста малого бизнеса стартует в Алтайском крае

Основные мероприятия акселератора пройдут с 18 августа по 20 октября.
В ходе обучения участники вместе с наставниками смогут комплексно усилить свои проекты, проработать возможности масштабирования бизнеса, привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений.
Участие в Акселераторе открывает для малых предпринимателей реальные возможности, в числе которых:
- заключение пилотной сделки с федеральным заказчиком;
- расширение территориального присутствия, выход в новые ниши и регионы;
- прохождение подготовки по перезагрузке действующей бизнес-модели на основе опыта предпринимателей из 30 регионов России;
- участие в «Road show» по поиску перспективных ниш и партнеров.
Слободчиков Антон Валерьевич,
директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:
Фокус программы направлен на развитие «силы регионов» путём продвижения на федеральный рынок малых компаний с высоким потенциалом роста. В результате компании малого бизнеса получают опыт сотрудничества с крупными корпоративными заказчиками из числа партнеров программы и расширяют свое присутствие в рынке корпоративного заказа.
Организатором проекта в Алтайском крае выступает Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.
Подать заявку на участие в акселераторе можно до 17 августа по ссылке: https://federalbusiness.ru/altai.