«Аксоид» запустил новое направление производства.

Барнаульское предприятие расширяет мощности благодаря лизингу от «Сименс Финанс»

Барнаульский «Аксоид» сегодня является одним из лидеров российского рынка по производству плетёных транспортёрных сеток. С 1991 года компания производит сетки и конвейеры для предприятий пищевой и легкой промышленности, а в 2015 году «Аксоид» запатентовал и наладил выпуск уникальной глазировочной сетки. Залог успеха компании — использование передовых технологий и постоянная автоматизация производства. С момента основания «Аксоид» постоянно расширяет ассортимент, поэтому в 2017 году предприятие приняло решение развивать новое направление — производство модульных транспортерных лент из пластика.

Чтобы оперативно выйти на этот рынок предприятию нужны были срочные инвестиции, и самые выгодные условия предложили в ЛК «Сименс Финанс». В результате сотрудничества на предприятие было поставлено три термопластавтомата на общую сумму 8 млн. руб. Применение термопластавтоматов позволило значительно ускорить процесс изготовления и удешевить стоимость производства. Сегодня пластиковые транспортные ленты поставляются на предприятия пищевой промышленности Центральной части России, Западной и Восточной Сибири, Уральского региона и Дальнего Востока.

Продукция ООО «Аскоид» Продукция ООО «Аскоид»

Жанна Афонина,

директор ООО «Аксоид»:

Благодаря лизингу от «Сименс Финанс» мы смогли освоить новое направление и расширить бизнес без отвлечения значительных средств из оборота компании. Кроме того, сумма НДС по договору лизинга в полном объеме ставится к зачету. В случае с «Сименс Финанс» нам оперативно предоставили финансирование с удобным для нас графиком платежей. Нам даже не пришлось готовить большой пакет документов!

В ЛК «Сименс Финанс» уточнили, что лизинговое финансирование пользуется спросом у предприятий, которые планируют расширение бизнеса. В сравнении с кредитной организацией лизинговая компания предлагает более гибкие условия финансирования и быстрее принимает решение. Кроме того, лизинг часто оказывается дешевле кредита, благодаря льготам по налогообложению и ускоренной амортизации предмета лизинга.

Евгений Малаш,

директор барнаульского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс»:

«Аксоид» — знаковое для Барнаула предприятие, продукция которого используется на заводах по всей России. Компания постоянно расширяет ассортимент, предлагая предприятиям наиболее подходящую для их производства продукцию. Например, пластиковые модульные ленты наиболее удобны для таких отраслей как мясопереработка, хлебобулочное производство, производство овощей и фруктов. Мы, в «Сименс Финанс» гордимся сотрудничеством с такими предприятиями и всегда рады поддержать клиентов в освоении новых направлений бизнеса.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле Адрес: ул. Кирова, 51 А, 4 этаж Тел.: (3852) 200−123 E-mail: vladimir.murashko@siemens.com www.siemens.ru/finance

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ООО ЛК «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 37 800. При этом к 01.01.2020 портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 70,2 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2019 (по методике Leaseurope) — 45,7 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 86,8 млрд. евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд. евро. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 3400 сотрудников. Оборот в 2019 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru.