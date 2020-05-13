Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей

Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2020 года.

Михаил Задорнов,

президент — председатель правления банка «Открытие»:

По итогам первого квартала 2020 года банк и компании группы «Открытие» показали рост активов и прибыль. Хороший запас ликвидности банка «Открытие», высокий показатель достаточности капитала и сильные рыночные позиции позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса. У банка «Открытие» и российской банковской системы большой запас прочности. Мы рассматриваем любой кризис как новые возможности для развития бизнеса.

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 квартала 2020 года составила 823 млн рублей.

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель III) составил 13,9% по состоянию на 31 марта 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Регулятивный капитал Группы составил 354 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2020 года (320 млрд рублей на 31 декабря 2019 года).

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 1 квартала 2020 года увеличились на 1% и составили 3 288 млрд рублей.

По состоянию на 31 марта 2020 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 77%, или 2 517 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 18%, или 601 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 171 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 31 марта 2020 года существенных изменений не произошло: доля кредитного портфеля за вычетом резервов продолжила составила 39% от величины активов Группы; инвестиции в ценные бумаги — 35%; ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям — 6% от активов Группы.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) по итогам 1 квартала 2020 года увеличился на 5% до 1 408 млрд рублей: кредитный портфель юридических лиц вырос на 1% до 999 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 15% до 408 млрд рублей. Доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 45% от розничного портфеля Группы по состоянию на 31 марта 2020 года.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля (без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток) составило 8,0% по состоянию на 31 марта 2020 года (8,4% на 31 декабря 2019 года). Доля проблемных кредитов (кредиты Stage 3 и POCI) снизилась до 8,3% (8,4% на конец 2019 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 4,5% по состоянию на 31 марта 2020 года (3,8% на 31 декабря 2019 года). Показатель покрытия резервами просроченной задолженности сохраняется на высоком уровне 179,4% на 31 марта 2020 года.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 67% от обязательств Группы, или 1 882 млрд рублей, по итогам 1 квартала 2020 года, увеличившись на 4%.

В структуре средств клиентов по состоянию на 31 марта 2020 года средства физических лиц составляют 55% от общего объема средств клиентов, или 1 031 млрд рублей (рост на 5% по итогам 1 квартала 2020 года). На долю юридических лиц приходится 45%, или 851 млрд рублей (рост на 2% по итогам 1 квартала 2020 года). Срочные депозиты составляют 69% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов клиентов — 31%.

Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

ПАО Банк «ФК Открытие»