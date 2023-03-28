Активные, упорные, экономные: Tele2 изучила поведение сибиряков на «Маркете»

Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил особенности поведения сибирских пользователей сервиса «Маркет», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. В 2022 году самыми активными пользователями площадки оказались клиенты оператора из Хакасии и Алтайского края, омичи и томичи проявили рациональный подход в продажах, а жители Красноярского края и Кузбасса смогли сэкономить на покупках.

За 2022 год число пользователей «Маркета Tele2» выросло в Сибири на 40%. Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 55%, а число покупателей увеличилось на 30%. Сибирские клиенты Tele2 продали более 2 млн лотов с гигабайтами, минутами и SMS. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи.

Активнее всего в прошлом году «Маркетом Tele2» пользовались в Хакасии и Алтайском крае: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. При этом по доле успешных продаж (выкупленных пользователями лотов) лидируют другие регионы — Омская и Томская области. Вероятно, это связано с тем, что омские и томские пользователи «Маркета» в среднем выставляли лоты на продажу по более низкой цене. Больше всего упорства в продажах проявили клиенты Tele2 из Республики Алтай и Красноярского края: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.

Главный «товар» площадки — мобильный интернет: лоты с гигабайтами самые популярные у сибиряков. Средняя стоимость 1 гигабайта, купленного сибирскими пользователями «Маркета», составила 15,2 рубля. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4 до 5 гигабайт. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Красноярском крае и Кузбассе, которые в среднем в течение года покупали гигабайты по более низкой цене. Пользователи в этих регионах выбирали наиболее выгодное соотношение объемов лотов и их стоимости. Больше других на продаже гигабайтов заработали в Новосибирской области и Республике Алтай.

Исследование охватило пользователей «Маркета Tele2» в макрорегионе «Сибирь», куда входят Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края, республик Хакасия, Тыва и Алтай. Период исследования — 2022 год. «Маркет Tele2» — это онлайн-площадка, где абоненты оператора покупают и продают гигабайты, минуты и SMS из своих пакетов. Вырученные средства поступают на счет телефона, ими можно оплачивать услуги связи. «Маркет» доступен в приложении «Мой Tele2» и в личном кабинете на сайте оператора.