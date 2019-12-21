Акции и имущество совладельца «Барнаульского пивоваренного завода» выставили на аукцион

Накануне Нового года, 30 декабря, состоится распродажа имущества Александра Седакова, одного из миноритарных акционеров «Барнаульского пивоваренного завода», признанного банкротом. На аукцион, которые будут проходить на электронной площадке «Россия онлайн», выставлен пакет его акций пивзавода, участки, нежилые помещения, сельхозтехника и два автомобиля.

Александр Седаков, владеющий небольшим пакетом акций, признан несостоятельным в феврале 2018 года, после чего введена процедура реализации его имущества. На торги оно еще не выставлялось.

Начальная цена принадлежащего Седакова пакета в 293 акций «Барнаульского пивоваренного завода» — 6,954 млн. рублей. Но это не самый дорогой лот, который выставлен на аукцион.

Четыре участка земли сельхозназначения в Первомайском районе продаются по стартовой цене 20 млн рублей (за все). На этих же торгах попытаются продать объекты недвижимости, расположенные в Барнауле на ул. Гоголя, 83 (нежилые здания и помещения и участок). Начальная цена 4 млн рублей.

Кроме них продаются нежилое помещение площадью 506,4 кв. метров в цокольном этаже здания на ул. Солнечная Поляна 20 г в Барнауле, участок для жилищного строительства в Чемальском районе, три зерноуборочных комбайна и автомобиль «Лексус» 2006 года выпуска.

Аукцион пройдет 30 декабря на электронной площадке «Россия онлайн». Заявки завершают принимать 28 декабря.