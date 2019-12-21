Акции и имущество совладельца «Барнаульского пивоваренного завода» выставили на аукцион

Александр Седаков, владеющий небольшим пакетом акций, признан несостоятельным в феврале 2018 года, после чего введена процедура реализации его имущества. На торги оно еще не выставлялось.
Начальная цена принадлежащего Седакова пакета в 293 акций «Барнаульского пивоваренного завода» — 6,954 млн. рублей. Но это не самый дорогой лот, который выставлен на аукцион.
Четыре участка земли сельхозназначения в Первомайском районе продаются по стартовой цене 20 млн рублей (за все). На этих же торгах попытаются продать объекты недвижимости, расположенные в Барнауле на ул. Гоголя, 83 (нежилые здания и помещения и участок). Начальная цена 4 млн рублей.
Кроме них продаются нежилое помещение площадью 506,4 кв. метров в цокольном этаже здания на ул. Солнечная Поляна 20 г в Барнауле, участок для жилищного строительства в Чемальском районе, три зерноуборочных комбайна и автомобиль «Лексус» 2006 года выпуска.
Аукцион пройдет 30 декабря на электронной площадке «Россия онлайн». Заявки завершают принимать 28 декабря.