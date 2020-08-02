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2 августа
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Экономика

Акциз на табак собираются повысить в России

Повышение акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, следует рассмотреть в России, уверена главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Курение.
Курение.
Олег Богданов

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — цитирует Драпкину РИА Новости.

Также она акцентировала внимание на том, что в перечне нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.

Отметим, что акцизы на табак в стране выросли с 1 января в среднем на 4%. Следующее повышение акциза запланировано на 1 января 2021 года.

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