Акциз на табак собираются повысить в России

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — цитирует Драпкину РИА Новости.

Также она акцентировала внимание на том, что в перечне нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.

Отметим, что акцизы на табак в стране выросли с 1 января в среднем на 4%. Следующее повышение акциза запланировано на 1 января 2021 года.