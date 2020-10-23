Актуальные ценности. Как один из крупнейших налогоплательщиков края ОАО «Кучуксульфат» помогает улучшить качество жизни населения Благовещенского района

Градообразующее предприятие ОАО «Кучуксульфат» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Между тем свой вклад в общество оно не ограничивает уплатой налогов и других обязательных платежей. Много лет учредители предприятия совместно с коллективом работают над тем, чтобы улучшить качество жизни и благополучие местного сообщества. Да и не только местного. Как организована работа социального блока общества и к каким результатам приводит?

Дорога к храму

В поселке Степное Озеро, где находится ОАО «Кучуксульфат», этой осенью подходит к завершению масштабная реконструкция ДК «Химик». В рамках проекта уже выполнен капремонт просторной площади перед Домом культуры. Старый асфальт с нее полностью сняли, всю территорию покрыли тротуарной плиткой, установили фонари и скамейки для отдыха. То, что было здесь раньше, и что стало — небо и земля. Эти грандиозные преобразования выполнены в том числе не без участия завода.

Поселковый парк «Центральный» тоже ждут большие перемены. Еще несколько лет назад здесь мало что напоминало о парке. Благодаря совместной работе администрации Благовещенского района и завода эта территория станет полноценным парком — с аккуратными тротуарами и фонтаном, с посадками декоративных растений.

А еще в Степном Озере строят храм Рождества Христова. Завершения стройки верующие степноозерцы очень ждут. И это понятно: православный приход здесь существует давно, а вот специального «дома» у него не было. «Финансирование этого проекта мы осуществляем уже на протяжении трех лет по решению cовета директоров», — рассказали на предприятии.

Храм Рождества Христова , п. Степное Озеро. Фото ОАО «Кучуксульфат»

Дорога к знаниям

Свои социальные проекты ОАО «Кучуксульфат» реализует в основном через благотворительные фонды «Развитие» и «Забота» в партнерстве с администрациями Благовещенского района и поселка Степное Озеро.

По словам генерального директора ОАО «Кучуксульфат» Дмитрия Николаевича Горюнова, общество всегда откликается на инициативы администрации района. Для завода нет маловажных социальных проблем района и поселка, и представители власти в лице главы Благовещенского района Андрея Артуровича Гинца помогают определить значимость и очередность их решения.

«Мы апеллируем к актуальным ценностям, таким как семья, дом, детство, здоровье, общение, творческая реализация, спорт и ведение здорового образа жизни», — объясняет Дмитрий Николаевич Горюнов принцип отбора благотворительных проектов, направленных на улучшение социальной инфраструктуры муниципалитета.

Среди бесспорных приоритетов, например, помощь школе. ОАО «Кучуксульфат» вкладывает финансы в ее ремонт, в покупку нового оборудования и оргтехники. Местные жители помнят Степноозерскую школу в разные годы. И видят, какой она стала теперь.

«Школа сильно изменилась в лучшую сторону. Крыльцо, столовая, спортивный зал, фойе, гардероб, кабинеты, санитарные комнаты — глаз не отвести», — рассказала газете «Родная сторона» мама первоклассницы.

Факт В регионе подвели итоги краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Его победителей наградят дипломами Губернатора Алтайского края и памятными подарками, а также включат в реестр социально ответственных работодателей региона. Победителем в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» стало предприятие «Кучуксульфат» (Благовещенский район).

Дорога здоровью

Модернизировать социальную инфраструктуру поселка, поднять ее до уровня современных стандартов в короткие сроки, конечно, нереально. Но можно шаг за шагом прикладывать к этому усилия и добиваться результатов.

Один из примеров — центральная районная больница в Степном Озере. В 2011—2012 годах «Кучуксульфат» участвовал в ремонте ее родильного отделения. В 2017-м выделил крупную сумму на реконструкцию хирургического корпуса.

А в 2019-м на заводе приняли решение помочь в оплате обучения в ординатуре еще и двум молодым врачам. «Материальная база важна, но, как и в любом деле, не менее важны сотрудники, специалисты», — объяснили на предприятии.

Дорога к будущему

Детские игровые площадки в поселке. Фото ОАО «Кучуксульфат»

Если пройтись по поселку, нельзя не заметить яркие игровые площадки во дворах многоквартирных домов, на школьном стадионе, развивающие тренажеры, которые редко пустуют. Установлены они тоже при финансовом участии ОАО «Кучуксульфат», которое рассматривает помощь детям как вклад в будущее. А как без будущего?

Лет 10 назад при поддержке ОАО «Кучуксульфат» в Степном Озере открылся боксерский клуб «Динамо». Сейчас в нем занимаются около 40 воспитанников. И учат их не только технике бокса — воспитывают настоящих спортсменов, которые никогда не используют свои навыки во вред людям.

Трудно переоценить и ту поддержку, которую предприятие оказывает ребятишкам из нуждающихся семей. «Кучуксульфат» помогает подготовить школьников к новому учебному году, поддерживает финансами общественную организацию «Наше будущее — одаренные дети», чтобы способные дети из провинции сумели применить свой талант и найти себя в обществе.

Детские игровые площадки в поселке. Фото ОАО «Кучуксульфат»

Путь к экологии

Еще несколько слов о самом крупном за последние годы проекте ОАО «Кучуксульфат» — модернизации котельного цеха заводской ТЭЦ. Его нельзя назвать благотворительным, ведь он решает задачу повышения энергоэффективности производства.

И все же результатом его реализации станет также важный социальный аспект — сокращение выбросов в атмосферу.

ТЭЦ , п. Степное Озеро. Фото ОАО «Кучуксульфат»

Новая система очистки газов, установленная в ходе этой масштабной реконструкции, позволяет улавливать 98,5% вредных веществ, что существенно повысит экологичность производства. А значит, и качество жизни людей тоже станет выше.

На заводе нам сообщили: реконструкция ТЭЦ близка к завершению.