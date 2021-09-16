Актуальные вопросы администрирования налогообложения промышленники обсудили в рамках круглого стола на Барнаульском заводе АТИ

15 сентября на Барнаульском заводе АТИ состоялось открытие цеха промышленных уплотнений. После запуска нового производства гости торжественного мероприятия перешли в конференц-зал предприятия, где приняли участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности», организованного Союзом промышленников Алтайского края.

На вопросы бизнесменов ответил руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Юрий Куриленко и специалисты регионального налогового ведомства.

В работе круглого стола приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Климин, сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов, руководители крупных предприятий Алтайского края, представители банковской сферы.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение актуальных для бизнес-сообщества вопросов, связанных с деятельностью налоговой службы. Формат совещания тоже оказался достаточно необычным. На протяжении нескольких недель члены Союза промышленников Алтайского края формировали блок вопросов, наиболее актуальных, по их мнению, в связи с собственной производственной и коммерческой деятельностью. Все поступившие вопросы были заранее переданы специалистам налоговой службы для предварительной проработки. Поэтому диалог промышленников и налоговиков получился конструктивным, ориентированным на решение различных ситуаций, возникающих в ходе работы предприятий.

Круглый стол на Барнаульском заводе АТИ. Фото Эдуарда Клиппенштейна.

Участников круглого стола интересовал инвестиционный налоговый вычет, применение повышенного рентного коэффициента по налогу на добычу полезных ископаемых, правовые особенности взаимодействия с самозанятыми гражданами, система налогового мониторинга, снижение налоговых ставок, блокировка счетов и многие другие.

Один из вопросов, которые промышленники задали Федеральной налоговой службы, касался налоговых преференций для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь о списании части затрат с так называемым коэффициентом 1,5 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Тему прокомментировала начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

Круглый стол на Барнаульском заводе АТИ. Фото Эдуарда Клиппенштейна.

Надежда Колтакова , начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Алтайскому краю:

— Действительно, некоторые виды затрат можно списать с коэффициентом 1,5. Это значит, что предприятие инвестирует в НИОКР определенную сумму и законодательство дает ему право списать дополнительно еще половину вложенных средств в целях уменьшения налоговой базы по прибыли. Но нужно помнить о пункте № 7 262-й статьи Налогового кодекса, в котором говорится, что применить коэффициент можно, только если НИОКР, которую ведет предприятие, попадает в перечень, установленный Постановлением Правительства № 988 от 24.12.2008 . В этот перечень, например, включено компьютерное моделирование наноматериалов, поиск новых и совершенствование существующих биокатализаторов и т.д.

Более 25 представителей бизнеса, руководителей предприятий и финансовых структур, принимавших участие в совещании, получили развернутые ответы специалистов Федеральной налоговой службы, Правительства Алтайского края, «Деловой России» и других экспертов.

Юрий Куриленко подчеркнул, что Федеральная налоговая служба всегда открыта к диалогу с бизнесом, и выразил готовность принимать дальнейшее участие в экспертном обсуждении важных для промышленников вопросов.

Круглый стол на Барнаульском заводе АТИ. Фото Эдуарда Клиппенштейна.

Юрий Куриленко , руководитель Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю:

— Должны быть созданы нормальные условия для функционирования бизнеса. Чем больше таких площадок для общения будет, тем лучше. Коллеги заранее предоставили вопросы. У нас была возможность детально их проработать. Благодаря этому совещание прошло продуктивно. Лучше заранее обсудить с бизнесом условия работы, нежели потом испытывать взаимные претензии и разбираться с тем, чего можно было не допустить. Спасибо за приглашение!

Александр Климин , заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

— От правильного диалога надзорно-контролирующих органов с нашими предприятиями зависит стабильное положение заводов, их будущее развитие. Для нас очень важно, чтобы директора предприятий имели возможность в свободном режиме задать вопросы руководителю федеральной налоговой службы, его коллегам и получить очень быстрые и точные ответы. За последний год было несколько примеров эффективного сотрудничества. Приложу все усилия, чтобы этот диалог был продолжен.

Круглый стол на Барнаульском заводе АТИ. Фото Эдуарда Клиппенштейна.

Как неоднократно заявляли в ходе диалога участники встречи, фискальная нагрузка для предприятий Алтайского края одна из самых значительных в регионе. И разработку эффективных мер взаимодействия бизнеса и надзорных органов необходимо вести с привлечением депутатского корпуса, общественности, отраслевых организаций.

Символично, что впервые площадкой для такой встречи и конструктивного диалога между представителями деловых кругов и надзорных органов стало промышленное предприятие. Генеральный директор завода Артем Шамков поблагодарил организаторов встречи за то, что для дискуссии выбран именно Барнаульский завод АТИ.

Формат открытого диалога поддержали все участники круглого стола. Юрий Куриленко подчеркнул, что серия подобных встреч будет продолжена. В ближайшее время проблемы взаимодействия с налоговиками готовы обсудить застройщики Алтайского края.