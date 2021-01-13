Александр Евстигнеев, руководитель управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, верит в способность бизнеса отвечать на вызовы и справляться с неизбежностью — причем свою уверенность он подтверждает цифрами и фактами. Мы поговорили с ним в конце декабря 2020 года о том, как алтайские предприниматели встретили и пережили вызовы 2020 года и чего им ожидать в 2021 году.

Сжатия бизнеса не наблюдаем

— Александр Сергеевич , что происходит в малом и среднем бизнесе региона? Результаты октябрьского опроса ТПП России как-то не радуют: 66% опрошенных из сектора МСП оценили свое состояние как плохое.

— Мы тоже изучаем опросы и видим, что настроения в бизнес-сообществе не очень простые. Но вспомните, как отвечали на вопросы предприниматели в начале пандемии: в конце года многие закроются. К счастью, прогнозы не оправдались.

Есть объективный источник информации: единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет не управление, а Федеральная налоговая служба.

Резкого сжатия бизнеса мы не наблюдаем. Этому, в том числе, способствовали те меры его поддержки, которые взяло на себя и федеральное, и региональное правительство.

— Косвенным показателем мог бы послужить объем инвестиций — если бизнес вкладывался в свое будущее , значит , верит в лучшее.

— Обычно мы итоговые цифры по государственной поддержке собираем только к середине февраля. Здесь приведу такой пример. По программе ускоренного социально-экономического развития края наш бизнес получил субсидии на 300 млн рублей.

Поддержка (подчеркну — безвозвратная) поступила тем, кто вложил средства в переоснащение, переоборудование в 2019 и 2020 годах. В целом наши заявители сделали инвестиции на 1,8 млрд рублей, больше половины — в текущем году. То есть бизнес вкладывался в свое развитие, несмотря ни на какую пандемию.

Бизнес. СС0.

— На федеральном уровне сообщалось , что количество субъектов МСП в России все же немного сократилось — на 4%. В Алтайском крае такого нет?

— У нас есть закрытые предприятия, это объективно. Но большое количество исключенных из реестра субъектов — это пустые, уже не работающие фирмы. Есть и те, кто ранее начал процедуру банкротства или ликвидации.

В то же время с 1 июля в крае зарегистрировалось почти 10 тысяч самозанятых. Безусловно, среди них есть предприниматели, которые раньше работали нелегально, и те предприниматели, которые сочли для себя оптимальной эту систему налогообложения.

А что такое самозанятость? Это прежде всего выход в наблюдаемый сектор экономики тех предпринимателей, которые раньше находились в тени. С учетом самозанятых количество субъектов МСП в регионе стало больше почти на 6 тысяч.

Выпечка. Бизнес. Налог на профдоход. Pixabay.com

Отложенный эффект

— А вы не думаете , что предприниматели переводят в статус самозанятых своих сотрудников , чтобы не платить за них налоги?

— Мы этого не наблюдаем, хотя, наверное, есть и такое. У нас есть сервис, позволяющий отслеживать и количество самозанятых, и направления их деятельности. Самозанятыми в крае стали в первую очередь перевозки, бьюти-индустрия, строители, репетиторы, аренда, верстка-дизайн, автосервис, IT-сфера.

Я не склонен смотреть на ситуацию слишком оптимистично. К сожалению за прошлый год в районах края около 100 предприятий из общепита прекратили деятельность из-за пандемии, это очень серьезно. Надо учитывать и то, что эффект пандемии — отложенный.

Поэтому в 2021 году мы будем еще внимательнее смотреть на процессы открытия-закрытия бизнеса, на объемы уплаченных налогов, выручку и т.п. И соответствующим образом реагировать на эти процессы.

Бизнес. СС0.

— Эти 100 предприятий вообще ушли из бизнеса или есть вероятность , что со временем снова откроются?

— Отвечу так: спрос на эти услуги есть. И на сегодня в крае созданы условия для восстановления работы такого бизнеса. Для пострадавших в результате ограничительных мер предприятий мы предложили особые условия заимствования денег под 1% в Алтайском фонде микрозаймов.

Внесенные изменения в патентную систему налогообложения также более существенно, чем прежде, снижают для предприятий общественного питания налоговую нагрузку.

Приведу расчет: в Барнауле предприниматель из сферы общепита по патенту заплатит с одного объекта 60 тыс. рублей. И эту сумму можно уменьшить на величину уплаченных страховых взносов. А в районах это еще менее затратно.

Предприниматели , занимающиеся остеклением балконом в лоджий , могут получить патент. avito.ru

Антикризисный иммунитет

— «Опора России» сообщила , что убытки малого и среднего бизнеса из-за пандемии составят триллион рублей — в основном это сфера услуг , торговля и общепит. Как вы относитесь к такой оценке?

— Оценка «Опоры России» для нас очень важна, с бизнес-объединениями мы весьма конструктивно сотрудничаем. Но хотелось бы понять базис для таких расчетов. Ведь это означает, что в каждом регионе сектор МСП потерял примерно в среднем 12 млрд рублей — ну, нет у нас таких потерь.

— А кто-то ведь и выиграл. Банкиры говорят — аграрии так хорошо закончили год , что досрочно гасят кредиты. Какие еще отрасли в крае хорошо себя чувствуют в 2020 году?

— Не могу не согласиться с коллегами из банковского сообщества. До 40% клиентов нашего фонда микрозаймов и гарантийного фонда — это сельскохозяйственный бизнес. Он активно пользуется этими инструментами, а главное — выполняет обязательства.

«Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» Дмитрий Лямзин

У аграрного бизнеса большой опыт переживания кризисов и, наверное, в период пандемии сработал иммунитет. Плюс — огромная господдержка, не связанная с пандемией.

Выиграли отдельные производственники, сумевшие закрыть освободившиеся после закрытия границ ниши. Хорошую динамику показала и интернет-торговля. Производственные компании и в Барнауле, и в районах стали пользоваться популярными интернет-платформами — будь то российский Wildberries или китайский Аlibaba.

— Неужели нашлись те , кто сумели выйти на Alibaba?

— Есть такие примеры — компании «Малавит», «Вистерра», Барнаульский котельный завод, бийское предприятие «Специалист». С крупными интернет-платформами пока работают, быть может, единицы, но мы видим динамику. А на торговлю через Instagram, Facebook, «Одноклассники» перешли многие.

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова.

Несмотря на пандемию

— Никто еще не озвучивал сумму , которую получил малый и средний бизнес по всем программам поддержки в период пандемии. Насколько это существенные деньги?

— В Алтайском крае сектор МСП получил по разным программам, и федеральным, и региональным, около 9,5 млрд рублей. Вы, наверное, обратили внимание, что это первый серьезный кризис в нашей стране, в котором уделено такое внимание сфере малого и среднего бизнеса.

Одной из значимых мер, если помните, были кредиты под 0%. Сумму рассчитывали, исходя из количества работников: на каждого — по МРОТ. Предприниматели края получили около 500 таких кредитов на 1 млрд рублей.

Следующей мерой были кредиты под 2%. При этом в случае, если заемщик сохранил занятость и зарплату, проценты и сам кредит через год обнуляются. Наш бизнес получил таких кредитов на 6 млрд рублей.

Бизнес. СС0

— Речь ведь идет о пострадавших отраслях?

— Да. А также были выплаты прямых, невозвратных субсидий на зарплату — такой формы поддержки раньше вообще не было. Уже в начале мая предприниматели смогли подать заявления через личный кабинет налогоплательщика — надо отдать должное оперативности и технологичности ФНС.

Эту субсидию получили 14−15 тысяч хозяйствующих субъектов на сумму 1,2 млрд рублей. Все перечисленные меры были направлены на поддержание занятости в секторе МСП. И еще около 2 тысяч предпринимателей, которые напрямую общаются с клиентами (это сферы услуг, общественного питания, туризма и др.), получили субсидии на 87,5 млн.

— Это все федеральная поддержка. А регион тоже оказывал какую-то помощь?

— Безусловно. В частности, процентную ставку для бизнеса из числа пострадавших отраслей мы снизили сначала до 3%, а потом и до 1%. И выдали льготные займы на сумму около 750 млн рублей.

Бизнес-аналитика. СС0.

Кроме того, мы оперативно, по заявлению предпринимателя, пролонгировали ранее взятые займы. Упростили требования к заемщикам. Начала действовать специальная гарантийная программа. Также серьезная работа проведена нашими коллегами из Фонда развития Алтайского края. Все это дало свой эффект.

— 9,5 млрд рублей — с чем можно сравнить эту сумму?

— Скажу так, объем государственной поддержки бизнеса только по дополнительным мерам поддержки в связи с пандемией сопоставим со всей суммой поддержки сферы предпринимательства в прошлом году. То есть бизнес получил дополнительно огромные средства. Я думаю, не все вопросы удалось решить, но многие проблемы были сняты.

Бизнес. СС0

Перетоков не заметно

— Невозможно говорить о бизнесе , не упомянув отмену ЕНВД. Какое влияние она оказала на предпринимательство?

-- Тема очень серьезная, в крае она коснулась почти половины субъектов МСП и скорее всего усилила негативные настроения в предпринимательском сообществе.

Хотя, справедливости ради, скажем — решение об отмене приняли несколько лет назад. Отмену не раз переносили, но уже осенью все сигналы, поступавшие с федерального уровня, говорили: с 2021 года ЕНВД отменят.

Предвидя возможные негативные проявления переходного периода, правительством Алтайского края совместно с фракцией «Единая Россия» велась планомерная работа по выработке и согласованию изменений в региональный закон о патентах, позволяющих предпринимателям комфортно отказаться от ЕНВД и начать использовать новый спецрежим.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

И перед очередной сессией АКЗС, на которой планировалось представить депутатам проект изменений, дождавшись подписания президентом страны федерального закона, значительно изменяющего и упрощающего порядок применения патента, практически «в ночь» нам удалось доработать подготовленный законопроект.

Мы учли в нем все федеральные нововведения и приняли закон уже в 2020 году.

— Сколько предпринимателей края выбрали патентную систему?

— Сейчас уже 5 600 предпринимателей края выбрали патент.

Я убежден и готов дискутировать в любом формате, что для индивидуальных предпринимателей мы сделали если не все, что могли, то очень многое, чтобы отмена ЕНВД прошла максимально безболезненно.

ИП , занимающийся пассажироперевозками , может перейти на патент. Но есть ограничения. Pixabay.com

Но это еще не все. Губернатор поручил нашему управлению, министерству финансов, минэкономразвития с привлечением депутатского корпуса выяснить, что происходит в связи с отменой ЕНВД. И выработать предложения, учитывая как интересы бизнес-сообщества, так и задачи наполнения бюджета.

— Ожидаете ли вы , что часть бизнеса будет закрыто из-за отмены «вмененки», или перерегистрируется в других регионах , где , может быть , более низкие ставки?

— В России есть регион, который отменил этот налог с 1 января 2020 года, — Пермский край. По количеству хозяйствующих субъектов и структуре плательщиков ЕНВД этот регион сопоставим с Алтайским краем.

Мы изучили его опыт. Ни серьезного закрытия бизнеса, ни большого оттока в соседние регионы не произошло. Даже в период пандемии. В Алтайском крае мы пока перетоков тоже не увидели. В первом квартале 2021 года смогу ответить на этот вопрос более точно.

Бизнес. СС0.

Совместная работа

— Ваше ведомство позиционирует себя как сервисное для предпринимателей. Одновременно у него сохраняются функции контроля за торговлей алкоголем и цветным металлом. Не противоречат ли друг другу эти направления работы?

— Противоречий я не вижу. Это как раз и есть сервисная модель — мы же выдаем лицензию, которая позволяет начать работу. При этом мы также анализируем сложности, которые возникают у бизнеса при обращении в органы власти, стараемся применять у себя все лучшие практики.

Плюс мы перевели лицензирование в «цифру» — предпринимателю даже не нужно приходить в управление. Если документы оформлены, как положено, он на 100 процентов получит лицензию.

Кстати, в этом году мы бесплатно, без подачи дополнительных документов, продлили лицензии. Это было решение федерального правительства, которое дополнительно поддержало бизнес из лицензируемых видов деятельности.

Денис Матис , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

— Государство тратит большие деньги на субсидии бизнесу , на обучение и просветительские программы будущих предпринимателей. Как вы думаете , эти затраты окупаются?

— С учетом тех целей, которые поставлены перед нами, — увеличение количества занятости в малом и среднем бизнесе до 330 тысяч к 2030 году, меры поддержки, которые сегодня реализуются, оправданы на 100%.

Приведу слова авторитетного руководителя «Опоры России» Александра Калинина. На сегодня в рамках масштабного национального проекта в сфере предпринимательства есть отдельный федеральный проект, направленный на популяризацию предпринимательства.

Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Казалось бы, что такое популяризация? Но, по словам Калинина, интерес к бизнесу за то время, когда реализовался проект, увеличился вдвое: с 20 до 40% опрошенных. Это серьезный рост.

Так, в проекте «Фабрика бизнес-идей», который в рамках нацпроекта и популяризации идей предпринимательства организовал региональный центр «Мой бизнес», участвовали больше 1100 молодых людей, презентовавших свои бизнес-идеи. Никакой принудиловки не было. Не все они, конечно, станут бизнесменами. И все же тенденция очевидная.

— Но доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны много лет остается не такой уж большой: около четверти.

— В Алтайском крае вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП — около 40%. И около четверти — доля в объеме налоговых поступлений.

Но я далек от мысли, что господдержка — это панацея. Предприниматель самостоятельно ведет бизнес и господдержку должен оценивать как дополнительную возможность.

Он может купить оборудование, модернизировать устаревшую технику и таким образом повысить производительность, улучшить качество, увеличить объемы продукции и т.д. Если бы не помощь государства, он бы тоже сделал эти затраты, но только через год или два.

Что получает государство от того, что он свои планы реализовал раньше? Он раньше создал рабочие места, увеличил зарплаты, налоговые отчисления. Это такая совместная работа, которая в комплексе дает серьезный эффект для экономики региона.

Дегустация молочных продуктов Олег Богданов

Идеология маркировки

— В 2021 году продавцы и производители массовой продукции — блузок , курток , пальто — смогут торговать только с маркировкой. Готов ли к этому бизнес?

— Многие предприятия, в том числе производственные, уже сделали затраты в оборудование и готовы работать. Думаю, способности нашего бизнеса позволят ему встроиться в эти правила игры, хотя, наверное, и не без потерь и сложностей.

Вообще, обязательная цифровая маркировка, введенная на федеральном уровне, началась давно и идет поэтапно. Помните, какие были разговоры, когда вводили ЕГАИС для алкоголя? «Мы не сможем, рестораны закроются». Массовых закрытий компаний не произошло. И вот мы уже много лет живем с этой системой и можем, так сказать, «в прямом эфире» проследить движение продукции.

Маркируется и еще несколько емких категорий — меховые изделия, сигареты, обувь. Мы же с вами не ощутили дефицита обуви.

В аптеке. Олег Богданов

— А лекарства как же? Были сбои в системе считывания кодов и дефицит был огромный.

— Сбои произошли потому, что на введение маркировки наложился не прогнозируемо возросший спрос. Если бы не это, мы бы с вами дефицита точно не ощутили.

Идеология маркировки такая: обелить всю цепочку от производителя до конечного потребителя. Вы же как потребитель наверняка хотели бы получать за ваши деньги легальный товар и не сомневаться в его качестве и происхождении.

— А вот эти тетушки в деревнях , которые торгуют на столиках штанами а-ля Adidas ( но подделками), — они тоже у себя оборудование должны ставить?

— А они предприниматели или нет? Большой вопрос. Государство заинтересовано в том, чтобы «вымыть» с рынка тех, кто снабжает их этой продукцией. Маркировка направлена на борьбу с этими не предпринимателями, которые, используя элементы нечестной конкуренции, создают проблему легальному бизнесу.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

Сюрпризы для бизнеса

— Готовится ли для бизнеса какой-то сюрприз ( неприятный или приятный) в 2021 году со стороны правительства России?

— Неприятных сюрпризов мы точно не ожидаем. Есть положительная информация. Еще минимум год для малого и среднего бизнеса сохранятся надзорные каникулы.

На последнем заседании госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам еще раз была обозначена необходимость совершенствования налогового законодательства, в том числе патентной системы и налога на профдоход. В Алтайском крае мы будем этим заниматься.

Кроме того, на федеральном уровне предполагается снижение процентной ставки по кредитам для МСП с 8,5 до 7% - эту информацию подтвердил министр экономического развития России на недавнем онлайн совещании.

— Это те кредиты , которые выдают через банки?

— Да, это кредиты на любые цели — как под оборотные средства, так и на инвестиции. Добавлю, что в 2021 году стартует работа над интернет-платформой, через которую предприниматели, минуя, насколько это возможно, обращения в госорганы, смогут получать господдержку.

Наверное, в 2021 году мы все будем ощущать последствия пандемии. Но президент четко заявил: если в пострадавших отраслях будут фиксироваться негативные процессы, дополнительные меры поддержки будут реализованы.

Кредит. СС0.

Добрая воля

— Зацепил ли вас в этом году какой-то бизнесмен? Своим проектом , стойкостью или чем-то еще?

— Не хотел бы выделять кого-то одного. Меня порадовало то, что предприниматели не остались в стороне от проблем общества — даже из сферы особо пострадавших отраслей. Все, и не только крупные предприниматели, сделали какой-то вклад. Причем искренне и бескорыстно, не рассчитывая на этом заработать.

Мы никого не обзванивали, не просили помогать и уж тем более не давили. Наоборот, они выходили на нас сами и предлагали помощь. Помогали врачам, больницам, помогли привезти средства индивидуальной защиты из Москвы. За это мы им очень благодарны.

— Что бы вы пожелали нашему бизнесу в Новом году?

— Хотелось бы пожелать здоровья предпринимателям и их близким, их коллективам и клиентам. Давайте все вместе будем обеспечивать максимальную безопасность, чтобы как можно скорее вернуться к привычному режиму работы.

Еще я желаю нашему бизнесу, чтобы несмотря ни на какие сложности все планы реализовались и мечты сбылись — как в развитии бизнеса, так и в личной жизни. Побольше вам порядочных партнеров, отзывчивых клиентов и веры в то, что все будет хорошо.

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова.

Досье

Александр Евстигнеев родился 17 марта 1985 года в Томске. В 2007 году окончил АлтГТУ («социально-культурный сервис и туризм») и получил юридическое образование в Алтайской академии экономики и права.

Работал в теруправлении Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по краю, Главном управлении экономики и инвестиций края, управлении края по туризму.

В 2012—2014 годах возглавлял ОАО «ИПП «Алтай». В 2014—2018 годах — замначальника управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Начальник управления с 12 ноября 2018 года.

Женат, воспитывает трех дочерей.