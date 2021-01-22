Александр Михайлов, Европлан: «В росте продаж автомобилей по итогам года огромную роль сыграл автолизинг»

В 2020 году Россия поднялась на одну позицию в рейтинге европейских стран по продажам легковых автомобилей, заняв четвертое место. Александр Михайлов, генеральный директор лизинговой компании «Европлан» , рассказал, чем был обусловлен рост продаж.

Этот кризисный год стал тяжелейшим испытанием для авторынка. А ситуация в России была максимально сложной, ведь мы столкнулись не только с пандемией коронавируса, но и с экономическими потрясениями. В достижении положительных результатов продаж автомобилей по итогам года огромную роль сыграл автолизинг.

Компания «Европлан», многолетний лидер рынка автолизинга в России, завершила 2020 год с рекордными результатами, перешагнула рубеж в 100 тысяч клиентов, упрочив свой статус на рынке. Это говорит о том, насколько востребован был лизинг и как сильно он повлиял на ситуацию на рынке продаж транспортных средств.

Потребность в обновлении автопарка — одна из базовых для бизнеса, однако в 2020 году российские предприниматели столкнулись с рядом проблем:

рост цен на автомобили , в том числе и с пробегом;

в том числе и с пробегом; усложнение доступа к автокредитам , ужесточение процедуры скоринга и более частые отказы банков в предоставлении кредитования;

ужесточение процедуры скоринга и более частые отказы банков в предоставлении кредитования; отсутствие возможности для покупки авто за собственные средства;

повышение стоимости владения автопарком.

Решением стал автолизинг. Благодаря своей гибкости, возможности индивидуального подхода и доступности подчас это был единственный инструмент приобретения автомобиля. Бизнес не отказывался от покупки авто, а приобретал его в лизинг.

Большую роль в поддержке авторынка сыграли также программы субсидирования Минпромторга, которые позволяли россиянам приобретать транспорт с экономией до 15%. В 2020 году была запущена новая программа «Доступная аренда», которая сделала лизинг доступным для новых категорий клиентов, в частности для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, а также способствовала тому, что крупнейшие каршеринговые компании обновили свои автопарки легковых автомобилей, что внесло большой вклад в развитие рынка легковых автомобилей. «Европлан» стала первой лизинговой компанией, которая начала работу по программе.

Компания АО «ЛК «Европлан» смогла даже в самый сложный период сохранить различные маркетинговые акции, снизила минимальный аванс до 0%. В 2021 году мы также видим огромные перспективы развития авторынка и лизинга.

Ссылка на материал: https://moika78.ru/news/2021−01−18/540426-aleksandr-mihajlov-v-roste-prodazh-avtomobilej-po-itogam-goda-ogromnuyu-rol-sygral-avtolizing/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop