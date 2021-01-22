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Экономика
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Александр Михайлов, Европлан: «В росте продаж автомобилей по итогам года огромную роль сыграл автолизинг»

В 2020 году Россия поднялась на одну позицию в рейтинге европейских стран по продажам легковых автомобилей, заняв четвертое место. Александр Михайлов, генеральный директор лизинговой компании «Европлан», рассказал, чем был обусловлен рост продаж.

Александр Михайлов.
Александр Михайлов.
АО «ЛК «Европлан»

Этот кризисный год стал тяжелейшим испытанием для авторынка. А ситуация в России была максимально сложной, ведь мы столкнулись не только с пандемией коронавируса, но и с экономическими потрясениями. В достижении положительных результатов продаж автомобилей по итогам года огромную роль сыграл автолизинг.
Компания «Европлан», многолетний лидер рынка автолизинга в России, завершила 2020 год с рекордными результатами, перешагнула рубеж в 100 тысяч клиентов, упрочив свой статус на рынке. Это говорит о том, насколько востребован был лизинг и как сильно он повлиял на ситуацию на рынке продаж транспортных средств.

Потребность в обновлении автопарка — одна из базовых для бизнеса, однако в 2020 году российские предприниматели столкнулись с рядом проблем:

  • рост цен на автомобили, в том числе и с пробегом;
  • усложнение доступа к автокредитам, ужесточение процедуры скоринга и более частые отказы банков в предоставлении кредитования;
  • отсутствие возможности для покупки авто за собственные средства;
  • повышение стоимости владения автопарком.

Решением стал автолизинг. Благодаря своей гибкости, возможности индивидуального подхода и доступности подчас это был единственный инструмент приобретения автомобиля. Бизнес не отказывался от покупки авто, а приобретал его в лизинг.

Большую роль в поддержке авторынка сыграли также программы субсидирования Минпромторга, которые позволяли россиянам приобретать транспорт с экономией до 15%. В 2020 году была запущена новая программа «Доступная аренда», которая сделала лизинг доступным для новых категорий клиентов, в частности для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, а также способствовала тому, что крупнейшие каршеринговые компании обновили свои автопарки легковых автомобилей, что внесло большой вклад в развитие рынка легковых автомобилей. «Европлан» стала первой лизинговой компанией, которая начала работу по программе.

Компания АО «ЛК «Европлан» смогла даже в самый сложный период сохранить различные маркетинговые акции, снизила минимальный аванс до 0%. В 2021 году мы также видим огромные перспективы развития авторынка и лизинга.

Ссылка на материал: https://moika78.ru/news/2021−01−18/540426-aleksandr-mihajlov-v-roste-prodazh-avtomobilej-po-itogam-goda-ogromnuyu-rol-sygral-avtolizing/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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