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10 марта -3°C

Александр Ракшин рассказал, когда «Мария-Ра» начнет «поход» на Красноярск

Компания «Мария-Ра» пока только оценивает перспективы открытия собственных магазинов в Красноярском крае. Об этом altapress.ru сообщил основатель сети Александр Ракшин. По его словам, чтобы это произошло, должны сложиться некоторые обстоятельства.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

По словам предпринимателя, конкретных задач по открытию магазинов в Красноярском крае в 2020 году компания перед собой не ставит. В апреле 2021 года «Мария-Ра» намерена запустить в Кемерово новый распределительный центр, который позволит сократить затраты по доставке товаров в данный регион.

Только в этом случае логистика станет выгодной, подчеркнул Александр Ракшин. Экспансия компании в Красноярский край может начаться с открытия сразу от 10 до 20 новых торговых точек. Меньшее количество считается невыгодным.

В 2019 году «Мария-Ра» впервые за 10 лет открыло наименьшее число магазинов — всего их оказалось 70. В предыдущие годы этот показатель был на уровне 100.

Совладелец компании &quot;Мария-Ра&quot; Александр Ракшин выступил на &quot;Мужском клубе&quot;
Совладелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин выступил на «Мужском клубе»
Дмитрий Лямзин

Основатель компании объяснил «заминку» программой переформатирования действующих торговых точек, которая потребовала много сил и средств.

Александр Ракшин,
совладелец торговой сети «Мария-Ра»:

Любое обновление всегда дает эффект — это безусловно.

Сейчас «Мария-Ра» представлена в Алтайском крае, Кемеровской, Томской и Новосибирской областях и в Республике Алтай. На территории Западной Сибири у нее работает 1161 магазин.

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