Алексей Кудрин рассказал, что пандемия сделает с экономикой к концу года

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин полагает, что ВВП России к концу года сократится на 4,5%, падение уровня жизни в 2020 году будет очень высоким, сообщил он в ходе Общероссийского гражданского форума (в altapress.ru работала онлайн-площадка форума, посвященная проблемам предпринимательства).

Экономика Европы в этом году упадет почти на 9%, Великобритании на 11%.

В России — по официальной статистике — ВВП сократится на 3,9%. Но, как полагает Алексей Кудрин, падение достигнет, вероятнее всего, 4,5%.

Финансист напомнил, что еще до пандемии уровень жизни россиян за пять последних лет упал на 10%. В этом году падение будет очень высоким. Во втором квартале 2020 года доходы россиян обвалились на 8,4%, в третьем квартале падение несколько замедлилось — доходы сократились на 4,5%.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. kremlin.ru

По прогнозам, в 2020 год количество бедных увеличится на 1 миллион человек — это 20,5 млн человек в стране.

«Нам больше надо будет обращать внимание на тех людей, которым нужна поддержка», — сказал финансист.

Кудрин также сказал, что с учетом второй волны кризиса треть малого бизнеса может остановиться. Он полагает, что государство должно серьезно, существенно поддержать и средний и малый бизнес, и население, ресурсы для этого у него есть.

«Поддержка была громадная, но сегодня нельзя остановиться. Второаяволна требует большей поддержки, чем была оказана в первую», — сказал Кудрин.

Экономика. Инвестиции. СС0

Итоги III квартала 2020 года в экономике России

Рост сельского хозяйства на 2,7%

Сокращение производства в промышленном секторе на 5,0% ( максимальное падение в добыче полезных ископаемых на 11,5%)

максимальное падение в добыче полезных ископаемых на 11,5%) Снижение розничного товарооборота на 2,5%

Падение пассажирооборота на 44,7%

Снижение сферы общественного питания на 20,1%

Сокращение объема платных услуг населению на 17,4%.

Источник: Росстат.