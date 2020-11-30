Алексей Кудрин рассказал, что пандемия сделает с экономикой к концу года

Экономика Европы в этом году упадет почти на 9%, Великобритании на 11%.
В России — по официальной статистике — ВВП сократится на 3,9%. Но, как полагает Алексей Кудрин, падение достигнет, вероятнее всего, 4,5%.
Финансист напомнил, что еще до пандемии уровень жизни россиян за пять последних лет упал на 10%. В этом году падение будет очень высоким. Во втором квартале 2020 года доходы россиян обвалились на 8,4%, в третьем квартале падение несколько замедлилось — доходы сократились на 4,5%.
По прогнозам, в 2020 год количество бедных увеличится на 1 миллион человек — это 20,5 млн человек в стране.
«Нам больше надо будет обращать внимание на тех людей, которым нужна поддержка», — сказал финансист.
Кудрин также сказал, что с учетом второй волны кризиса треть малого бизнеса может остановиться. Он полагает, что государство должно серьезно, существенно поддержать и средний и малый бизнес, и население, ресурсы для этого у него есть.
«Поддержка была громадная, но сегодня нельзя остановиться. Второаяволна требует большей поддержки, чем была оказана в первую», — сказал Кудрин.
Итоги III квартала 2020 года в экономике России
- Рост сельского хозяйства на 2,7%
- Сокращение производства в промышленном секторе на 5,0% (максимальное падение в добыче полезных ископаемых на 11,5%)
- Снижение розничного товарооборота на 2,5%
- Падение пассажирооборота на 44,7%
- Снижение сферы общественного питания на 20,1%
- Сокращение объема платных услуг населению на 17,4%.
Источник: Росстат.