Алексей Улюкаев не заплатил транспортный налог

В отношении бывшего министра финансов России, осужденного за взятку на восемь лет, возбуждено административное дело. Как пишет газета «Коммерсантъ» , Улюкаев должен около 115 тысяч рублей транспортного налога.

Источником информации является Федеральная служба судебных приставов, которая в конце мая открыла дело против экс-министра и обратилась в столичный суд с иском.

Напомним: в декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и назначили штраф 130 млн рублей. Его признали виновным в получении 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сейчас бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью, свою вину он не признал.

В ноябре 2018 года господин Улюкаев рассказал федеральным СМИ, что работает в библиотеке и занимается зарядкой для поддержания физической формы.