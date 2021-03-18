Алейск рискует потерять статус моногорода

Количество моногородов в России предлагается сократить вдвое. Лишиться статуса может в том числе Алейск (градообразующее предприятие: Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова), следует из сообщения « Известий » со ссылкой на источник в Госдуме.

Всего в России насчитывается 321 моногород, но критериям монопрофильности соответствуют только 190 (131 город фактически перестал быть монопрофильным, в 33 из них градообразующее предприятие ликвидировано).

Ряд муниципалитетов, по данным Минэкономразвития, утратил признаки монопрофильности, так как произошла адаптация рынка труда, что требует и уточнения приоритетов мер поддержки.

В числе претендентов на вылет из системы города, где зафиксирован низкий уровень безработицы (менее 1% от численности экономически активного населения).

В Алейске этот показатель составил 0,9%.

В министерстве изданию заявили, что все обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, а также будут доступны инструменты развития городских территорий с учетом применявшейся практики.

Также известно, что в рамках реформы институтов обязанности фонда перераспределят между Минэкомразвития и ВЭБ. РФ

Моногорода Алтайского края

К монопрофильным муниципальным образованиям в Алтайском крае относится Алейск, Заринск, Новоалтайск, Степное озеро и Яровое.

«Монопрофильные муниципальные образования региона включены во вторую группу моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения», — говорится на сайте минэкономразвития края.