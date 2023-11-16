«Алейскзернопродукт» показал возможности нового завода на главной выставке зооиндустрии

ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова в седьмой раз участвовал в выставке «ПаркЗоо». В этом году команда особо тщательно подошла к разработке дизайна стенда, уделив внимание его оформлению, яркой демонстрации товаров и удобству посетителей.