«Алейскзернопродукт» продал свой прибыльный свинокомплекс томичам

Сделку одобрил ФАС, так как одновременно с «Чистогорский покупался еще один кемеровский свинокомплекс „Славино“ предпринимателя Рафига Камбарова. Мощности предприятий составляют 15 тыс. свиноматок в год. Новый собственник проведет санацию и реконструкцию комплексов, заменит поголовье на высокопородное. Объем производства к концу 2020 года может достигнуть 45 тыс. т свинины в год.

„Алейскзернопродукт“ владел „Чистогорским“ с 2002 году, писал „Банкфакс“. Основатель алтайского предприятия Сергей Старовойтов рассказывал СМИ, что тогда он завершил реконструкцию комбикормового завода, увеличив его мощность почти в два раза — до 310 000 т в год и искал рынок сбыта, которым и стал кузбасский свинокомплекс. Тогда это он был в упадочном состоянии.

Издание пишет, что объем инвестиций с 2002 по 2004 годы составил 200 млн рублей. С 2005 по 2009 годы прошла реконструкция предприятия на сумму 2,5 млрд рублей. Из них 700 млн — льготные кредиты. В 2016 году руководитель предприятия „Алейскзернопродукт“ им. С.Н. Старовойтова» Алла Старовойтова рассказывала, что с 2006 года объем производства свинины на свинокомплексе «Чистогорский» вырос в пять раз.

Кто купил свинокомплекс

Холдинг Андрея Тютюшева «Сибирская аграрная группа» владеет пятью свинокомплексами, птицефабрикой и тремя мясоперерабатывающими комбинатами. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составляет 152 тыс. т свинины в живом весе. В 2017 году выручка составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.